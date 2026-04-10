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帝国大厦携手Ghirardelli推出全新限时甜品快闪活动，庆祝大厦建成95周年

4月10日至5月10日，帝国大厦独家推出的Ghirardelli“金刚圣代冰激凌”将在86层观景台供应

original 帝国大厦携手Ghirardelli推出全新限时甜品快闪活动，庆祝大厦建成95周年

帝国大厦携手Ghirardelli推出全新限时甜品快闪活动，庆祝大厦建成95周年

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 纽约市最热门的景点将迎来一场甜品盛宴。帝国大厦（ESB）今日宣布，将与位于大厦一层备受喜爱的Ghirardelli Chocolate Company合作，于4月10日至5月10日期间， 每天在86层观景台推出独一无二的庆祝大厦建成95周年快闪活动。

为庆祝这一重大周年，Ghirardelli巧克力冰淇淋店特别推出了独家“金刚圣代冰激凌”。这款圣代冰激凌以柔滑的香草冰激凌为基底，顶部淋有Ghirardelli经典手工热软糖，再配以鲜奶油、杏仁碎、樱桃，以及一个巧克力制成的“金刚”。这款圣代冰激凌秉承Ghirardelli一贯的浓郁口感与卓越品质，将在帝国大厦观景台限时独家供应，并于今年春末在大堂底层门店上市。

观景台总经理Dan Rogoski表示，“我们很高兴能与游客一同庆祝帝国大厦建成95周年， 推出一款帝国大厦风格的Ghirardelli独家圣代冰激凌，并搭配以特别方式亮相的‘金刚’，我们想不出比这更好的纪念方式了。”

“金刚圣代冰激凌”（售价18美元）和“经典热可可”（售价11美元）将于每天上午10点至晚上9点供应，游客可以在纽约市唯一的360度室外观景台上一边享用，一边欣赏全景视野。游客也可以前往位于帝国大厦底层、地址为西34街16号的Ghirardelli巧克力冰淇淋店，探索包括圣代、热可可、奶昔和各类巧克力在内的完整菜单。

Ghirardelli Chocolate Company餐厅与零售副总裁Lacey Zane表示，“我们创作‘金刚圣代冰激凌’是为了庆祝我们扎根于帝国大厦，而观景台的游客能成为首批品尝者，我们感到非常激动。”

本次快闪活动及帝国大厦观景台的高清图片可在此处查看。

帝国大厦观景台的门票可在网上购买。

关于帝国大厦

帝国大厦 被誉为“世界最著名的建筑”，由Empire State Realty Trust, Inc.（ESRT: NYSE）拥有。帝国大厦位于曼哈顿市中心，从地基到天线的高度达1454英尺。帝国大厦观景台斥资1.65亿美元进行了改造，提供全新的体验，包括专属游客入口、包含9个展厅的互动式博物馆，以及重新设计的102层观景台，并配有落地窗。举世闻名的86层观景台是唯一一个360度的露天观景台，可以饱览纽约及其他地方的景色，为游客带来完整的纽约市体验，涵盖了从大楼历史沿革和当前在流行文化中的地位等各个方面。帝国大厦观景台每年接待数以百万计的游客，在Tripadvisor的“2025年旅行者选择奖：最值得做的事情至尊奖”中连续第四年被评为纽约市热门景点第一名，被美国建筑师协会评为“美国最受喜爱的建筑”，被Uber评选为世界最热门旅游景点，并在Lonely Planet的《终极旅游名单》中被评为纽约市头号景点。自2011年以来，该建筑一直完全由可再生风能供电，其中多个楼层为LinkedIn和Shutterstock等各大公司的办事处，以及STATE Grill and Bar、Tacombi和Starbucks等零售商户。若要了解更多信息和观景台体验门票，请访问esbnyc.com或关注帝国大厦的FacebookX（前Twitter）InstagramWeiboYouTubeTikTok

关于Ghirardelli Chocolate Company

Ghirardelli对从可可豆到巧克力棒的品质精益求精，并热衷于其粉丝享受巧克力的各种方式。该公司于1852年在旧金山成立，以选用最高品质的原料制作优质巧克力产品为荣。Ghirardelli是美国为数不多能够掌控从可可豆采购、生产到成品整个制造流程的大型巧克力企业之一。这种模式，结合Ghirardelli独有的可可豆配方以及独特的烘焙和加工工艺，确保顾客能享受到品质至臻、风味醇厚的产品。Ghirardelli让生活更美好！要了解更多信息，请访问 ghirardelli.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Empire State Realty Trust
Jamie Heitner
212-400-3339
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