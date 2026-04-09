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A Andersen Global expande presença no Caribe com o lançamento de firma membro em Granada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global continua fortalecendo sua presença no Caribe com a adoção da marca Andersen pela JD Consulting, que se torna uma firma membro, lançando a Andersen em Granada.

A Andersen em Granada é uma empresa de serviços profissionais que oferece serviços de contabilidade, impostos e consultoria empresarial para clientes privados, empresas familiares, PMEs e organizações em diversos setores. Liderada pelo Diretor Geral Johnson Dion, a empresa combina um profundo conhecimento local com profissionais reconhecidos globalmente e oferece soluções práticas e personalizadas que apoiam a estabilidade financeira, a eficiência operacional e o crescimento sustentável.

“A adoção da marca Andersen marca um passo importante no crescimento da nossa empresa”, disse o diretor-geral Johnson Dion. “Nosso foco sempre foi oferecer serviços de consultoria de alta qualidade, centrados no cliente e fundamentados na integridade e na excelência. Tornarmo-nos uma firma membro amplia nossa capacidade de apoiar os clientes com recursos mais abrangentes, preservando a abordagem personalizada que define nossa prática.”

"O lançamento da Andersen em Granada reflete o papel de longa data da firma no mercado local e sua evolução ao longo do tempo”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Johnson construiu uma prática baseada na integridade e na consistência, e sua liderança apoia nossa expansão contínua no Caribe.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas membro independentes e juridicamente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
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