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L'Empire State Building festeggia i suoi primi 95 anni con una nuova e dolce esperienza pop-up firmata Ghirardelli

Dal 10 aprile al 10 maggio, presso la terrazza panoramica all'86° piano del grattacielo, sarà possibile gustare il gelato Kong Sundae, creato da Ghirardelli in esclusiva per ESB

original The Empire State Building To Celebrate Its 95th Anniversary With a Sweet New Pop-Up Experience From Ghirardelli

The Empire State Building To Celebrate Its 95th Anniversary With a Sweet New Pop-Up Experience From Ghirardelli

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sarà un appuntamento goloso quello organizzato presso la principale attrazione di New York: l'Empire State Building (ESB) oggi annuncia la collaborazione con la Ghirardelli Chocolate Company, la famosa gelateria e cioccolateria situata al piano terra dell'edificio, per creare un pop-up unico nel suo genere in occasione del 95° anniversario del grattacielo, presso la terrazza panoramica all'86° piano, tutti i giorni dal 10 aprile fino al 10 maggio compreso.

Per festeggiare questa storica data, Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop ha creato l'esclusivo Kong Sundae, un cremoso affogato alla vaniglia accompagnato dalla caratteristica cioccolata calda esclusiva di Ghirardelli e decorato con panna montata, granella di mandorle, un'amarena e un Chocolatey Kong.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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