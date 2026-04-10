L'Empire State Building festeggia i suoi primi 95 anni con una nuova e dolce esperienza pop-up firmata Ghirardelli

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sarà un appuntamento goloso quello organizzato presso la principale attrazione di New York: l'Empire State Building (ESB) oggi annuncia la collaborazione con la Ghirardelli Chocolate Company, la famosa gelateria e cioccolateria situata al piano terra dell'edificio, per creare un pop-up unico nel suo genere in occasione del 95° anniversario del grattacielo, presso la terrazza panoramica all'86° piano, tutti i giorni dal 10 aprile fino al 10 maggio compreso.

Per festeggiare questa storica data, Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop ha creato l'esclusivo Kong Sundae, un cremoso affogato alla vaniglia accompagnato dalla caratteristica cioccolata calda esclusiva di Ghirardelli e decorato con panna montata, granella di mandorle, un'amarena e un Chocolatey Kong.

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