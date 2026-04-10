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帝國大廈迎來95周年慶，與Ghirardelli攜手推出全新甜品快閃體驗

4月10日至5月10日，帝國大廈86層觀景台獨家供應Ghirardelli金剛聖代

original 帝國大廈迎來95周年慶，與Ghirardelli攜手推出全新甜品快閃體驗

帝國大廈迎來95周年慶，與Ghirardelli攜手推出全新甜品快閃體驗

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 紐約地標景點迎來甜蜜驚喜。帝國大廈(ESB)今日宣布，將與位於大廈一層的知名巧克力和霜淇淋店Ghirardelli Chocolate Company合作，於4月10日至5月10日期間每日在86層觀景台推出獨一無二的95周年快閃活動。

為紀念這一里程碑式的周年慶典，Ghirardelli巧克力和霜淇淋店特別打造了獨家款金剛聖代。這款聖代以絲滑香草霜淇淋為基底，淋上Ghirardelli招牌手工熱軟糖，搭配鮮奶油、杏仁碎、一顆櫻桃，頂部再飾以巧克力金剛造型。這款聖代延續了Ghirardelli一貫的濃郁口感和卓越品質，將先在觀景台限時獨家發售，今春稍晚才會在一層門市上架。

觀景台總經理Dan Rogoski表示：「我們欣然與賓客共同慶祝帝國大廈95周年，沒有什麼比推出一款帝國大廈專屬的Ghirardelli聖代、並讓金剛驚喜亮相更合適的方式了。」

金剛聖代（售價18美元）和經典熱可可（售價11美元）每日上午10點至晚上9點供應，賓客可在紐約市唯一的360度戶外觀景台一邊享用，一邊俯瞰城市全景。賓客也可前往位於西34街16號帝國大廈一層的Ghirardelli巧克力和霜淇淋店，探索包括聖代、熱可可、奶昔和巧克力產品在內的完整菜單。

Ghirardelli Chocolate Company餐飲與零售副總裁Lacey Zane表示：「金剛聖代是為慶祝我們在帝國大廈的門市而創作，我們很高興觀景台的賓客將成為第一批品嘗它的人。」

快閃甜品和帝國大廈觀景台的高畫質圖片可在此處查看。

帝國大廈觀景台門票可於線上購買。

關於帝國大廈

帝國大廈被譽為「世界最著名的建築」，由Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE)擁有。帝國大廈位於曼哈頓市中心，從地基到天線的高度達1454英尺。帝國大廈觀景台斥資1.65億美元進行了改造，提供全新的體驗，包括專屬觀光客入口、包含9個展廳的互動式博物館，以及重新設計的102層觀景台，並配有落地窗。舉世聞名的86層觀景台是唯一一個360度的露天觀景台，可以飽覽紐約及其他地方的景色，為觀光客帶來完整的紐約市體驗，涵蓋了從大樓歷史沿革和目前在流行文化中的地位等各個方面。帝國大廈觀景台每年接待數以百萬計的觀光客，在Tripadvisor的「2025年旅行者選擇獎：最值得做的事情至尊獎》中被評為世界最佳景點並連續三年被評為美國最佳景點，被美國建築師協會評選為「美國最受喜愛的建築」，被Uber評選為世界最熱門觀光景點，並在Lonely Planet的《終極觀光名單》中被評為紐約市最佳景點。自2011年以來，該建築一直完全由再生風能供電，其中多個樓層為LinkedIn和Shutterstock等各大公司的辦事處，以及STATE Grill and Bar、Tacombi和Starbucks等零售商戶。如欲瞭解更多資訊和購買觀景台體驗門票，請造訪esbnyc.com或關注帝國大廈的FacebookX（原Twitter）InstagramWeiboYouTubeTikTok

關於The Ghirardelli Chocolate Company

Ghirardelli對從可可豆到優質巧克力成品的全過程生產充滿熱情，並致力於探索消費者享用巧克力的每一種美好方式。該公司于1852年創立於舊金山，以使用最優質原料生產優質巧克力產品為傲。Ghirardelli是美國少數幾家掌控全生產流程的大型巧克力公司之一，從可可豆採購、生產到成品製作均自主完成。這一模式加上Ghirardelli專屬的可可豆配方和獨特的烘焙加工製程，確保為顧客提供品質上乘、口感濃郁的產品。Ghirardelli，讓生活的每一口都更加美好！如欲瞭解更多資訊，請造訪ghirardelli.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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