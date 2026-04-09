A Energy Vault entra no mercado japonês com a aquisição de um portfólio de armazenamento de energia de 850 MW, posicionando-se para conquistar um dos mercados de armazenamento de energia de crescimento mais rápido do mundo

WESTLAKE VILLAGE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” ou a “Empresa”), líder global em soluções sustentáveis ​​de armazenamento de energia em escala de rede e infraestrutura de computação de IA, anunciou hoje sua entrada formal no mercado japonês por meio de um acordo vinculativo para adquirir um portfólio de projetos de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) de uma importante desenvolvedora nacional de armazenamento de energia. A transação inclui a integração de uma equipe consolidada de especialistas locais em energia e a aquisição de um portfólio de desenvolvimento de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) de alta qualidade, com capacidade de 850 MW, posicionando a Energy Vault para capitalizar em um dos mercados de armazenamento de energia de crescimento mais rápido e estruturalmente vantajosos entre as economias desenvolvidas.

O portfólio adquirido consiste em 350 MW de projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) em estágio avançado, com previsão de início de construção no segundo semestre de 2027 e operação comercial a partir do segundo semestre de 2028. O portfólio também inclui 500 MW de projetos de BESS em estágio inicial, proporcionando um sólido pipeline de crescimento plurianual que posiciona a Energy Vault para a liderança de longo prazo no mercado japonês de armazenamento de energia.

Essa aquisição estabelece a presença imediata da Energy Vault no Japão, capitalizando diretamente um mercado excepcionalmente atrativo, impulsionado pelo aumento das restrições da rede elétrica, pela rápida penetração de energias renováveis ​​e por uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada de mais de 50% na capacidade de BESS. Um componente crítico dessa estratégia de entrada é a integração da equipe de desenvolvimento local à Energy Vault, garantindo conhecimento prático inestimável sobre direitos fundiários no Japão, licenciamento complexo e interconexões com a rede elétrica. Ao combinar essa experiência em desenvolvimento local e capacidade de execução com nossa expertise global em integração, cadeia de suprimentos e propriedade de ativos, a Energy Vault está em uma posição única para apoiar as metas de neutralidade de carbono do Japão para 2050, ao mesmo tempo em que oferece retornos diversificados nos mercados altamente atrativos de arbitragem no atacado, capacidade e balanceamento do país.

“A entrada no mercado japonês é um componente fundamental de nossa estratégia de expansão em mercados de alto crescimento e representa uma das oportunidades de crescimento mais promissoras para armazenamento de energia em nível global”, afirmou Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. “Esta aquisição nos proporciona uma posição de liderança fundamental no Japão, com projetos de armazenamento de energia independentes (IPP) em estágio avançado e atrativos, aliados às capacidades de execução local essenciais para atingir os mais altos níveis de desempenho no mercado japonês de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS). Ao combinar nosso software proprietário de gerenciamento de energia VaultOS™ e nossa cadeia de suprimentos global com uma equipe local comprovada, estamos em uma posição única para acelerar a implantação da capacidade flexível que a rede elétrica japonesa necessita urgentemente. Além disso, esperamos alavancar nossas novas soluções nos segmentos de computação de IA de alto crescimento para ampliar ainda mais as oportunidades de crescimento no mercado e aprimorar a geração de fluxos de receita previsíveis, de alta margem e de longo prazo, superando nossas metas de crescimento previamente estabelecidas.”

O mercado de energia japonês está passando por uma mudança estrutural fundamental em direção à “multiplicação de receitas”, onde os ativos de BESS são cada vez mais obrigados a gerar rendimentos diversificados a partir de arbitragem no mercado atacadista, mercados de capacidade e serviços críticos de balanceamento para garantir a estabilidade do sistema. Para atender a essa dinâmica específica do mercado, que exige densidade de energia excepcionalmente alta e perfis de segurança rigorosos, a Energy Vault pretende alavancar sua abordagem agnóstica em relação à tecnologia. Isso inclui a implementação de sua Plataforma de Tecnologia CA B-VAULT™ e a integração de químicas alternativas, com base na parceria recentemente anunciada pela empresa com a Peak Energy para comercializar a tecnologia de baterias de íon-sódio de próxima geração.

“Apesar de ser uma economia altamente desenvolvida, o mercado de armazenamento de energia do Japão permanece significativamente pouco explorado e está agora entrando em um período de crescimento acelerado, impulsionado pela expansão das energias renováveis ​​e pelas restrições estruturais da rede. É importante ressaltar que a demanda por armazenamento no Japão não está atrelada ao crescimento da carga, mas sim à crescente necessidade de flexibilidade, resiliência e estabilidade do sistema — criando um forte e duradouro fator de crescimento para nosso amplo portfólio de soluções”, acrescentou Piconi.

A plataforma da Energy Vault cria uma cadeia de valor totalmente integrada que abrange todo o ciclo de vida da infraestrutura, desde o desenvolvimento inicial até as operações de longo prazo, permitindo que a empresa gere fluxos de caixa estáveis ​​e recorrentes a partir de seus ativos. Ao executar internamente funções críticas, incluindo engenharia, aquisição, construção e contratos de serviços contínuos, a Energy Vault gera fluxos de receita diversificados, mantendo a flexibilidade estratégica para alocar capital onde proporciona os melhores retornos.

O portfólio global ativo de ativos próprios da Energy Vault agora abrange mais de 1 GW de infraestrutura crítica de energia e computação digital de IA em operação ou em construção, incluindo expansões recém-anunciadas em data centers modulares “powered land” e “powered shell” no mercado dos EUA. Espera-se que esses ativos anunciados até o momento gerem mais de US$ 180 milhões em fluxos de EBITDA recorrentes anuais, uma vez totalmente construídos e operacionais nos próximos 12 a 36 meses, bem acima de nossa projeção anterior.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve, implementa e opera soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos, projetadas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento de energia sustentável. A oferta abrangente da empresa inclui tecnologias proprietárias de armazenamento de energia em baterias, por gravidade e hidrogênio verde, que atendem a uma variedade de casos de uso de clientes, proporcionando despacho e otimização seguros e confiáveis ​​do sistema de energia. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gerenciamento de energia e plataforma de integração da empresa, independentes de tecnologia. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta, longa e longa duração (vários dias/ultralonga duração) para ajudar concessionárias de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes consumidores industriais de energia a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do fornecimento de energia. Desde 2024, a Energy Vault implementa uma estratégia de gestão de ativos “Own & Operate” (Propriedade e Operação) desenvolvida para gerar fluxos de receita de pedágio previsíveis, recorrentes e de alta margem, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no mercado de infraestrutura de ativos de armazenamento de energia em rápida evolução. Acesse www.energyvault.com para mais informações.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as opiniões atuais da Companhia em relação, entre outras coisas, às suas operações e desempenho financeiro, incluindo as projeções futuras de receita e lucratividade, a integração bem-sucedida do gasoduto japonês ao nosso portfólio, nossa capacidade de construir e operar projetos no Japão, nossa capacidade de obter financiamento econômico para o desenvolvimento do nosso gasoduto japonês, as margens alcançáveis ​​em nosso gasoduto japonês e as premissas sobre o mercado de energia japonês. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou presumidos resultados futuros das operações, incluindo descrições do nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações frequentemente incluem palavras como "antecipar", "esperar", "sugerir", "planejar", "acreditar", "pretender", "projetar", "prever", "estimar", "metas", "projeções", "deveria", "poderia", "iria", "pode", "talvez", "irá" e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações ou projeções prospectivas em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que elaboramos à luz de nossa experiência no setor, bem como em nossas percepções sobre tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que consideramos apropriados nas circunstâncias do momento. Essas declarações prospectivas baseiam-se em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, levando em consideração as informações atualmente disponíveis para nós. Essas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo a falha em executar contratos definitivos, a falha em obter financiamento ou em obter financiamento em condições atraentes, mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza quanto aos nossos contratos, reservas, carteira de pedidos, prazos de obtenção de licenças e projetos em desenvolvimento, que se traduzem em receita futura; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras manifestações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculativas; a possibilidade de nossos produtos serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, a aceitação pelo mercado e o sucesso do nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados aos nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; a capacidade de nossos fornecedores de entregar os componentes ou matérias-primas necessários para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quanto à nossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; Nossos negócios, planos de expansão e oportunidades, bem como outros fatores importantes discutidos na seção “Fatores de Risco” do nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, arquivado na SEC em 18 de março de 2026, e que poderão ser atualizados periodicamente em outros documentos arquivados na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem periodicamente, e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, possa fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa refere-se apenas à data deste comunicado e está expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, exceto conforme exigido por quaisquer leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

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