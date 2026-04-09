Wasabi Technologies、Seagate社のLyve Cloud事業を買収へ

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Wasabi Hot Cloud Storageを提供するWasabi Technologies（本社：米国マサチューセッツ州ボストン、日本法人：Wasabi Technologies Japan合同会社、東京都港区、以下 Wasabi）本日、大容量データストレージ分野における革新を先導するSeagate Technology LLC（NASDAQ: STX）のLyve Cloud事業を買収することを発表しました。今回の合意により、SeagateはWasabiの株式を取得し、株主になります。その他の財務条件については公表されていません。

Wasabi Technologiesの共同創設者兼CEOであるデビッド フレンド（David Friend）は次のように述べています。「今回の買収は、世界トップのクラウドストレージ専業企業としてのWasabiの地位をさらに盤石にするものです。Seagateは、Lyve Cloudストレージにおいて、強い信頼に支えられたエンタープライズ顧客基盤を築き上げてきました。そのお客様をWasabiにお迎えできることを嬉しく思います。Wasabiのグローバルなデータセンターネットワーク、Covert Copyをはじめとした先進のセキュリティ機能、AI対応機能、パートナー連携ツール、そして技術サポートを駆使して、お客様のビジネスの成長を全力でサポートしてまいります」

Seagate TechnologyのCFOであるジャンルカ ロマーノ（Gianluca Romano）氏は次のように述べています。「この度の契約締結は、急増するデータストレージ需要に対応すべく主力の大容量ストレージ事業に集中するというSeagateの戦略に沿ったものです。同時に、Lyve Cloudのお客様に対しては、クラウドストレージ専業の独立系プロバイダであるWasabiを通じて、今後も変わらず卓越したサポートを提供してまいります」

エンタープライズグレードのクラウドストレージの強化

AIの取り組み、アナリティクス、動画関連のワークロード、データ保有の長期化などのニーズが相まって、エンタープライズストレージ需要は急速に拡大しています。データ量がペタバイト規模に拡大するなか、多くの企業がクラウドのコスト効率を見直し、複数のベンダーを抱えることの複雑さを減らそうとしています。こうした状況のなか、予測可能な価格設定、高度なセキュリティ、大規模な環境でも損なわれない世界規模のパフォーマンスを提供するプロバイダへと移行する企業が増えています。

Lyve Cloudは長年にわたり、強固なセキュリティとコンプライアンス機能を備えたエンタープライズ対応のストレージプラットフォームとして評価されてきました。今回の買収によりWasabiの専門性を活かした実行力、広範なチャネル展開、シンプルな価格モデルと組み合わさることで、予測可能でコスト効率に優れたストレージ展開を求めるエンタープライズ顧客に対し、強力な独立系の選択肢を提供することが可能になります。

エコシステムの拡大とバックアップ統合の簡素化

WasabiとLyve Cloudは、Veeam Software、Rubrik、Commvault Systemsをはじめとする主要なデータ保護・バックアップソリューションプロバイダとの緊密な統合を実現する強力なパートナーシップを結んでいます。両社の統合により、複数のS3互換ストレージベンダーを管理する必要性が減り、顧客およびチャネルパートナーにとってのシステム環境が整理・簡素化されます。今回の契約締結によりWasabiは、ハイパースケーラーに依存しない、低コストかつ予測可能な料金体系を保ちながら、企業のバックアップおよびリカバリのワークロードへの対応力をさらに強化します。

Wasabi Technologiesについて

Wasabiは米国ボストンを拠点としており、“Storing the World's Data”を使命として、クラウドストレージを低価格、予測可能かつセキュアに提供しています。先見性のある企業は予測不能な料金やベンダーロックインに悩まされることなく、いつでも自由に自社のデータを利用し、業界で急成長を続けている独立系クラウドアプリケーションパートナーであるWasabiのエコシステムを活用して最高のソリューションを自由に構築できます。世界中のお客様とパートナーが、自社のデータを活用することで、潜在的な力を最大限に発揮しています。日本では東京と大阪でデータセンターを運用しています。詳細については、https://wasabi.com/ja/をご覧ください。