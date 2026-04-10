Energy Vault透過收購850 MW儲能專案組合進軍日本市場，旨在搶佔全球成長最快的儲能市場之一

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 永續電網級儲能和AI運算基礎設施解決方案領域的全球領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV)（簡稱「Energy Vault」或「公司」）今日宣布，透過簽署一項具有約束力的協議，從日本國內一家頂尖儲能開發商收購一批電池儲能系統專案，從而正式進軍日本市場。本次交易包括整合一支成熟的本地能源專家團隊，以及收購一個高品質的850 MW電池儲能系統(BESS)開發專案組合，使Energy Vault能夠把握發達經濟體中成長最快、結構性優勢顯著的儲能市場之一的機會。

本次收購的專案組合包含350 MW後期階段BESS專案，計畫於2027年下半年開工，2028年下半年起陸續投入商業營運。專案組合還包括500 MW前期階段BESS專案，形成強勁的多年成長儲備，為Energy Vault在日本儲能市場建立長期領先地位奠定基礎。

本次收購使Energy Vault迅速在日本落地業務，直接受惠於這一極具吸引力的市場。該市場由電網約束加劇、再生能源快速滲透，以及BESS容量預計超過50%的年均複合成長率共同驅動。本次進軍策略的關鍵一環是將本地開發團隊納入Energy Vault，獲得在日本土地權屬、複雜授權和電網接取方面的寶貴一線專業經驗。透過將這一本地開發經驗和執行能力與我們的全球整合、供應鏈和資產持有專業能力相結合，Energy Vault具備獨特優勢，能夠支援日本的2050年碳中和目標，同時在該國極具吸引力的電力批發套利、容量和平衡市場中實現多元化收益。

Energy Vault董事長兼執行長Robert Piconi表示：「進軍日本市場是公司高成長市場擴張策略的重要組成部分，也是全球最具吸引力的儲能成長機會之一。本次收購使我們在日本市場建立了基礎性的領先地位，不僅擁有處於後期階段且極具吸引力的儲能獨立發電專案，還具備在日本BESS市場實現最高績效水準所需的關鍵本地執行能力。透過將我們自主研發的VaultOS™能源管理軟體、全球供應鏈與經驗豐富的本地團隊相結合，我們擁有得天獨厚的優勢，能夠加快部署日本電網亟需的靈活容量。此外，我們可望在高成長的AI運算領域應用全新解決方案，進一步擴大市場成長機會，在既定成長目標之外，打造可預測、高利潤率的長期收入流。」

日本能源市場正經歷根本性結構轉型，逐步走向「收益疊加」模式，BESS資產需要越來越多地從電力批發套利、容量市場和關鍵平衡服務中實現多元化收益，以保障系統穩定。為適應這一對極高能量密度和嚴格安全標準提出要求的特殊市場格局，Energy Vault計畫採用技術中立策略。這包括部署B-VAULT™溝通技術平台並整合替代化學體系，憑藉公司近期宣布與Peak Energy達成的合作，推動下一代鈉離子電池技術商業化。

Piconi補充說道：「儘管日本是高度發達的經濟體，但其儲能市場滲透率仍顯著偏低，目前正受再生能源擴張和電網結構性約束推動而進入加快成長期。重要的是，日本的儲能需求並非與用電負荷成長連動，而是源於對靈活性、韌性和系統穩定性與日俱增的需求，這為我們廣泛的解決方案組合提供了強勁、長期的成長動力。」

Energy Vault的平台打造了涵蓋整個基礎設施生命週期的全整合式價值鏈，從前期開發到長期營運，使公司能夠透過自有資產產生穩定、經常性的現金流。透過自主執行工程、採購、施工和持續服務協議等關鍵職能，Energy Vault在實現多元化收入流的同時保持策略靈活性，能夠將資金投入報酬最優的領域。

Energy Vault目前在全球擁有的活躍自有資產組合中，營運中和在建的核心能源和AI數位運算基礎設施資產總規模已超過1 GW，包括近期宣布在美國市場擴張的「供電土地」和「供電殼體」模組化資料中心專案。這些已公布的資產在未來12至36個月內全面建成並運行後，可望產生超過1.8億美元的年度經常性EBITDA流，遠高於公司此前給出的指引。

關於Energy Vault

Energy Vault®開發、部署和營運公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。公司的全面產品組合包括自主研發的電池儲能、重力儲能和綠氫儲能技術，支援多種客戶使用案例，提供安全可靠的能源系統調度和最佳化服務。每種儲能解決方案都由該公司與技術無關的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合在業界獨具特色，可提供客製化的短期、長期和多日/超長期儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立發電業者和大型工業能源使用者在保持電力可靠性的同時大幅降低均化能源成本。自2024年以來，Energy Vault實施了「自有及營運」資產管理策略，旨在創造可預測、經常性且高利潤率的收費收入流，協助公司在快速發展的儲能資產基礎設施市場中持續成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.energyvault.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述反映了公司目前對一系列事項的看法，包括公司的營運情況和財務表現（含未來收入和獲利能力預測）、能否將日本專案組合成功整合到我們的投資組合中、我們在日本建設和營運專案的能力、我們為日本專案組合開發取得經濟融資的能力、日本專案組合可實現的利潤率，以及對日本公用事業市場的相關假設。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們以目前的預期、計畫和假設為基礎做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在業界的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出。這些前瞻性陳述依據我們對未來業績的信念、假設和預期，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是依據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括未能簽署最終協議、未能獲得融資或未能以優惠條件獲得融資、我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計畫；我們的合約簽署、訂單、積壓訂單、授權獲准時間和已開發的專案儲備情況的不確定性，這些都與未來的收入相關；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；我們的產品可能存在缺失或發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們於2026年3月18日遞交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得。這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

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