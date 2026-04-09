Una transformación del proceso de compra: Klarna y DOUGLAS amplían su alianza a Italia y España

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital internacional y proveedor de soluciones de pago flexibles, junto con el Grupo DOUGLAS, el principal minorista de productos de belleza prémium de Europa, anunciaron hoy la ampliación de su alianza a Italia y España. Basada en una exitosa colaboración ya establecida en otros mercados europeos, esta ampliación lleva las opciones de pago de Klarna a los clientes de DOUGLAS en el sur de Europa.

Ahora los compradores en Italia y España podrán acceder a Klarna durante el proceso de compra, incluida la opción de realizar las compras en cuotas sin interés.

"Italia está en un gran momento y es un mercado de rápido crecimiento para los productos de belleza, y estamos muy entusiasmados de llevar las soluciones de pago de Klarna a los clientes de DOUGLAS aquí.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.