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INNIO e Rehlko sottoscrivono un accordo-quadro relativo a una capacità di motori a gas pari a 1,25 GW

  • L'operazione supporterà sia la rapida crescita dei data center mondiali, sia la domanda di generazione flessibile
  • L'accordo-quadro espande i 700 MW in riserve di energia elettrica di Rehlko
original INNIO and Rehlko announce framework agreement for 1.25 GW of gas engine capacity

INNIO and Rehlko announce framework agreement for 1.25 GW of gas engine capacity

JENBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group oggi ha annunciato la firma con Rehlko di un accordo-quadro strategico per motori a gas che garantisce una capacità di 1,25 gigawatt (GW) nei prossimi tre anni. L'accordo, che formalizza e amplia l'attuale contratto definitivo per la fornitura di 700 MW già in essere con Rehlko, incluso nell'accordo pluriennale garantito, nasce per supportare la domanda in rapida crescita generata da data center e da progetti di generazione flessibile nei principali mercati globali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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