Moody’s intègre directement les processus de crédit et de conformité dans Claude d’Anthropic

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE : MCO) et Anthropic ont annoncé aujourd’hui que Moody’s Agentic Solutions (MAS) sera disponible nativement dans l’environnement Claude d’Anthropic, notamment Claude Desktop, Claude.ai et Claude Enterprise, grâce à une application MCP (Model Context Protocol) dédiée. Les deux entreprises intègrent conjointement l’expertise décisionnelle de Moody’s en matière d’analyse des risques à l’environnement d’IA pré-émergent d’Anthropic, fournissant ainsi des résultats fiables et auditables à l’échelle et à la vitesse exigées par les institutions réglementées.

« Les institutions qui domineront un monde alimenté par l’IA seront celles qui reposeront sur une intelligence fiable, défendable et exploitable », a déclaré Cristina Pieretti, responsable du contenu numérique et de l’innovation chez Moody’s. « Moody’s apporte cette couche intelligente, connectée, de qualité décisionnelle et désormais disponible directement dans l’environnement Claude où nos clients travaillent déjà. »

Par ailleurs, Moody’s déploie Claude Enterprise, Claude Code et Claude Desktop dans ses propres activités afin d’accélérer le cycle de vie du développement produit qui alimente sa feuille de route en matière d’IA.

« Claude est conçu pour les situations à forts enjeux exigeant des résultats irréprochables, et c’est précisément ce à quoi les équipes de crédit et de conformité sont confrontées au quotidien », a déclaré Kate Jensen, responsable d'Anthropic pour les Amériques. « Moody’s s’investit pleinement en intégrant nativement Moody’s Agentic Solutions à Claude pour ses clients et en déployant Claude dans ses propres activités. »

Dès leur lancement, les agents dédiés de Moody’s prendront en charge l’analyse de crédit des institutions financières, notamment la génération de notes, les analyses comparatives et les évaluations de scores, ainsi que les processus de conformité couvrant le profilage des entités, la cartographie de la structure de propriété, la vérification des informations défavorables dans les médias et le contrôle des sanctions. Tous ces éléments seront présentés sous forme de rapports interactifs directement dans Claude grâce à une intégration MCP dédiée. Cette intégration connecte les services de renseignement de Moody’s au niveau du protocole, permettant ainsi aux agents de fonctionner nativement dans l’environnement Claude et de produire des résultats en temps réel, sans obliger les clients à migrer entre les systèmes.

Pour un analyste de crédit au sein d'une institution financière, les workflows demandaient auparavant des heures de collecte de données sur de multiples plateformes : assemblage des notations, recherches et données financières dans une note justifiable. Ils peuvent désormais être exécutés de manière conversationnelle dans Claude, avec des résultats présentant le même niveau de traçabilité, d'explicabilité et d'audit que celui exigé par les environnements réglementés. Pour les spécialistes du KYC et de la conformité, les workflows de vérification des entités, notamment la cartographie de la structure de propriété, l'analyse des médias défavorables et les contrôles des sanctions sont disponibles sous la forme d'un workflow unique et intégré, visible directement dans l'interface Claude.

Le lancement d’aujourd’hui est le premier d’une série de workflows d’agents de Moody’s prévus pour l’environnement Claude, dotés de capacités supplémentaires à venir en matière de surveillance des risques et d’analyse de portefeuille.

Chaque agent repose sur l’intelligence connectée de Moody’s, une architecture unifiée couvrant 600 millions d’entités, 2 milliards de liens de propriété et une intelligence des risques interconnectée dans les domaines du crédit, de la conformité et des opérations. Des résultats valides, explicables et auditables afin de répondre aux exigences des prises de décision stratégiques dans les environnements réglementés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://moodys.com/agenticsolutions.

À propos de Moody's Corporation

Dans un monde façonné par des risques de plus en plus interconnectés, les données, les connaissances et les technologies innovantes de Moody’s (NYSE : MCO) aident les clients à développer une vision holistique de leur monde et à créer des opportunités. Forte d’une riche expérience des marchés mondiaux et d’un effectif diversifié d’environ 16 000 collaborateurs répartis dans plus de 40 pays, Moody’s offre à ses clients la perspective globale nécessaire pour agir en toute confiance et prospérer.

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