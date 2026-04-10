Energy Vault ingresa al mercado japonés con la adquisición de una cartera de almacenamiento de energía de 850 MW y apunta a uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel global

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Empresa”), líder global en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red e infraestructura de cómputo para inteligencia artificial, anunció hoy su ingreso formal al mercado japonés mediante un acuerdo vinculante para adquirir una cartera de proyectos de almacenamiento con baterías (BESS) de un desarrollador local líder. La operación contempla la integración de un equipo consolidado de especialistas en energía en Japón y la adquisición de una cartera de desarrollo de alta calidad de 850 MW, lo que posiciona a Energy Vault para aprovechar uno de los mercados de almacenamiento de energía de mayor crecimiento y con fundamentos más favorables entre las economías desarrolladas.

La cartera adquirida incluye 350 MW de proyectos en etapa avanzada, con inicio de obras previsto para el segundo semestre de 2027 y entrada en operación comercial a partir del segundo semestre de 2028. También incorpora 500 MW de proyectos en etapa inicial, lo que configura una sólida base de crecimiento a varios años y posiciona a Energy Vault para un rol de liderazgo sostenido en el mercado japonés.

Esta adquisición marca la presencia inmediata de Energy Vault en Japón y le permite capitalizar un mercado particularmente atractivo, impulsado por crecientes limitaciones en la red eléctrica, una rápida expansión de las energías renovables y una tasa de crecimiento anual compuesta proyectada superior al 50 % en capacidad de almacenamiento con baterías. Un elemento central de esta estrategia es la incorporación del equipo local de desarrollo, que aporta conocimiento clave sobre derechos de uso del suelo, procesos de permisos complejos y conexión a redes eléctricas. Al combinar esta experiencia local con sus capacidades globales en integración, cadena de suministro y gestión de activos, Energy Vault queda bien posicionada para contribuir a los objetivos de neutralidad de carbono de Japón hacia 2050, al tiempo que genera retornos diversificados en los mercados de arbitraje, capacidad y servicios de balance del sistema.

“El ingreso al mercado japonés es un paso clave dentro de nuestra estrategia de expansión en mercados de alto crecimiento y representa una de las oportunidades más atractivas a nivel global en almacenamiento de energía”, afirmó Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault. “Esta operación nos brinda una posición de partida sólida en Japón, con proyectos avanzados de almacenamiento bajo el modelo de productor independiente de energía, junto con capacidades locales esenciales para ejecutar con altos estándares en el mercado japonés. Al combinar nuestro software propietario de gestión energética VaultOS™ y nuestra cadena de suministro global con un equipo local experimentado, estamos en condiciones de acelerar el despliegue de la capacidad flexible que la red japonesa necesita con urgencia. Además, prevemos aprovechar nuestras soluciones en el segmento de cómputo para inteligencia artificial, de rápido crecimiento, para ampliar las oportunidades en este mercado y generar ingresos previsibles, sostenidos y de alto margen, superando nuestras metas de crecimiento previamente comunicadas”.

El mercado energético japonés atraviesa una transformación estructural hacia esquemas de ingresos diversificados, en los que los sistemas de almacenamiento deben generar valor a partir de múltiples fuentes, como el arbitraje en mercados mayoristas, los mercados de capacidad y los servicios de balance necesarios para garantizar la estabilidad del sistema. Para responder a estas exigencias, que requieren alta densidad energética y estrictos estándares de seguridad, Energy Vault adoptará un enfoque independiente de la tecnología. Esto incluye el despliegue de su plataforma B-VAULT™ en corriente alterna y la incorporación de químicas alternativas, sobre la base de su reciente acuerdo con Peak Energy para comercializar baterías de sodio de nueva generación.

“A pesar de ser una economía altamente desarrollada, el mercado japonés de almacenamiento de energía todavía tiene un nivel de desarrollo limitado y está entrando en una etapa de crecimiento acelerado impulsada por la expansión de las energías renovables y las restricciones estructurales de la red. A diferencia de otros mercados, la demanda de almacenamiento en Japón no depende del crecimiento del consumo eléctrico, sino de la creciente necesidad de flexibilidad, resiliencia y estabilidad del sistema, lo que genera una oportunidad de crecimiento sostenido a largo plazo para nuestro portafolio de soluciones”, agregó Piconi.

La plataforma de Energy Vault abarca toda la cadena de valor de la infraestructura, desde el desarrollo inicial hasta la operación a largo plazo, lo que permite generar flujos de caja estables y recurrentes a partir de activos propios. Al ejecutar internamente funciones clave como ingeniería, abastecimiento, construcción y servicios operativos, la Empresa diversifica sus fuentes de ingresos y mantiene la flexibilidad para asignar capital donde obtenga los mejores resultados.

El portafolio global activo de Energy Vault supera actualmente 1 GW de infraestructura energética crítica y de cómputo digital para inteligencia artificial en operación o en construcción, incluyendo expansiones recientes en centros de datos modulares en Estados Unidos. Se espera que estos activos generen más de USD 180 millones en EBITDA anual recurrente una vez que estén completamente construidos y operativos en los próximos 12 a 36 meses, lo que supera las previsiones anteriores.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla, implementa y opera soluciones de almacenamiento de energía a escala de red diseñadas para transformar el enfoque global del almacenamiento energético sostenible. Su propuesta integral incluye tecnologías propias de almacenamiento con baterías, gravedad e hidrógeno verde, que permiten atender diversas necesidades de los clientes y asegurar una operación segura y confiable de los sistemas energéticos. Cada solución se integra con el sistema de gestión energética y la plataforma tecnológica de la Empresa, con independencia de la tecnología utilizada. Como diferencial en el sector, Energy Vault ofrece soluciones de almacenamiento personalizadas de corta, larga y muy larga duración, destinadas a empresas de servicios públicos, productores independientes de energía y grandes usuarios industriales, con el objetivo de reducir de manera significativa el costo nivelado de la energía sin comprometer la confiabilidad del suministro. Desde 2024, la Empresa impulsa una estrategia de gestión de activos basada en la propiedad y operación directa, orientada a generar ingresos recurrentes, predecibles y de alto margen, lo que la posiciona para un crecimiento sostenido en el dinámico mercado de infraestructura de almacenamiento de energía. Para más información, visite www.energyvault.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que reflejan la visión actual de la Empresa respecto de, entre otros aspectos, sus operaciones y desempeño financiero. Esto incluye proyecciones de ingresos y rentabilidad futura, la integración de la cartera de proyectos en Japón a nuestro portafolio, nuestra capacidad para desarrollar y operar proyectos en ese país, el acceso a financiamiento en condiciones favorables, los márgenes esperados y ciertos supuestos sobre el mercado eléctrico japonés. Las declaraciones prospectivas comprenden información sobre posibles o supuestos resultados operativos futuros, incluidas descripciones de nuestro plan de negocios y nuestras estrategias. Suelen identificarse por términos como “anticipa”, “espera”, “sugiere”, “planifica”, “cree”, “tiene la intención de”, “proyecta”, “prevé”, “estima”, “objetivos”, “proyecciones”, “debería”, “podría”, “sería”, “puede”, “podría llegar a”, “hará” y otras expresiones similares. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas, planes y supuestos actuales, elaborados a partir de nuestra experiencia en el sector, así como de la evaluación de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros previstos y otros factores que consideramos pertinentes. Se sustentan en nuestras creencias y expectativas sobre el desempeño futuro, teniendo en cuenta la información actualmente disponible, y constituyen predicciones sobre acontecimientos futuros. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros difieran de manera sustancial de los expresados o implícitos. Entre estos riesgos se incluyen, entre otros: la imposibilidad de concretar acuerdos definitivos; la falta de acceso a financiamiento o su obtención en condiciones desfavorables; cambios en la estrategia, los planes de expansión, las oportunidades comerciales, las operaciones futuras o la posición financiera; variaciones en ingresos y pérdidas estimados, costos proyectados, perspectivas y planes; la incertidumbre en relación con adjudicaciones, contrataciones, cartera de pedidos, plazos de permisos y la conversión de proyectos en desarrollo en ingresos futuros; la falta de certeza de que cartas de intención no vinculantes u otras manifestaciones de interés se conviertan en pedidos o ventas firmes; la posibilidad de que nuestros productos presenten fallas o sean considerados defectuosos; la implementación, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener la marca y la reputación; la evolución del negocio, de nuestros competidores y del sector; la capacidad de los proveedores para suministrar componentes o materias primas en tiempo y forma; el impacto de epidemias en la salud y las medidas que adoptemos en respuesta; la protección de la propiedad intelectual y el respeto de derechos de terceros; las necesidades futuras de capital y las fuentes y usos de efectivo; la naturaleza internacional de nuestras operaciones y el impacto de conflictos bélicos u otras hostilidades; y la capacidad de obtener financiamiento para las operaciones y el crecimiento futuro. También deben considerarse los factores analizados bajo el título “Factores de riesgo” en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la SEC el 18 de marzo de 2026, así como sus eventuales actualizaciones en otras presentaciones ante dicho organismo, disponibles en www.sec.gov. Pueden surgir nuevos riesgos en cualquier momento, y no es posible para la dirección preverlos en su totalidad ni evaluar el impacto de todos los factores sobre el negocio, ni determinar en qué medida alguno de ellos, o su combinación, podría hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Toda declaración prospectiva incluida en este comunicado se refiere exclusivamente a la fecha del mismo y está íntegramente condicionada por las advertencias aquí incluidas. La Empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable. No debe depositarse una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.