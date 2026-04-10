瑞·达利欧与马克·达利欧创立的 OceanX 完成中美青年海洋探索联合项目

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- OceanX今日宣布，“共航蔚蓝：2026 OceanX 中美青年友谊行”圆满收官。这是一项中美友好交流项目，通过 OceanXplorer 科考船上的海上共同体验，汇聚来自美国和中国的学生、青年海洋科学家及导师，被视为当代“乒乓外交”式的交流实践。

项目在上海落幕，标志着 OceanXplorer 首次在中国海域航行的顺利完成，也是 OceanX 深化全球交流合作的重要里程碑。该项目由瑞·达利欧发起，体现其长期致力于通过有意义的人际连接促进相互理解的理念。项目由 OceanX 联合中国人民外交学会（CPIFA）、自然资源部第二海洋研究所（SIO）及中美交流基金会（CUSEF）共同推动，并以探索、教育及民间交流为核心，深化公众对海洋的认知。

在整个航程中，20名来自中美两国的参与者各占一半，围绕科学研究、船舶运作媒体传播等多个领域展开协作。在沉浸式的海上环境中，参与者在实践中提升能力，并在共同的经历中建立起紧密联系。

OceanX 由瑞·达利欧与其子马克·达利欧共同创立。瑞·达利欧表示：“对这个世界而言，几乎没有什么比中美关系的健康，以及海洋的健康更为重要。四十多年来，我始终深切关注这两件事。能够见证它们在这次航程中交汇，对我来说，是一个梦想成真的时刻。”

该项目体现了 OceanX 在海洋探索方面一向贯穿的理念领：通过整合先进科研设备、船载实验室及沉浸式学习环境，将科学发现与教育传播及公众认知相连接。

OceanX 联合首席执行官兼首席科学官文森特·皮耶里博内 (Vincent Pieribone) 表示：“一开始，大家还较为谨慎；但大家很快便开始协同合作，到最后大家都融为一体，建立了深厚都友谊。这种共同经历为未来的合作奠定了基础。在海洋保护议题上，这一点尤为关键。我们面临的是全球性的挑战，推进进展需要能够跨越边界、共享知识，并在长期合作中不断积累经验的人才。”

航程期间，参与者围绕海洋观测、数据采集与影像记录展开实践，深入了解科学认知的形成与传播过程。项目也进一步凸显了跨学科与跨区域协作在推动海洋认知中的重要作用。

达利欧补充道：“在目前充满挑战的时期，更需要关注彼此之间的联结。当人们能够围绕有意义的工作，建立起有意义的关系，就能够创造持久的价值。这正是参与者从这段经历中最重要的收获。”

上海收官活动汇聚了 OceanX 领导团队、项目参与者及合作伙伴，共同回顾此次航程，标志着这一基于探索、学习与连接的共同经历圆满完成。

“共航蔚蓝：2026 OceanX 中美青年友谊行”体现了 OceanX 持续推动海洋探索普及的努力，通过科学、教育与叙事，促进全球大众对海洋的理解与认知。

关于 OceanX

OceanX 是一家致力于释放海洋可持续潜力的非营利机构。通过科学与教育的双重路径，OceanX 推动构建人与海洋协同发展的新范式。依托海洋探索，结合前沿科研能力、多媒体教育项目、跨领域合作及先进技术，OceanX 致力于提升公众对海洋的认知与价值理解。其工作旨在加强生物多样性保护，推动海洋资源的可持续利用，确保海洋持续支撑人类福祉与未来发展。OceanX 是达利欧慈善基金会旗下的非营利项目。

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