El Empire State Building festeja su 95.º aniversario con una experiencia pop-up nueva y deliciosa de Ghirardelli

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Algo dulce espera a los visitantes en la principal atracción de Nueva York: El Empire State Building (ESB) ha comunicado hoy que se asociará con Ghirardelli Chocolate Company, la entrañable casa de chocolates y helados que se destaca en la planta baja del edificio, para ofrecer una experiencia pop-up única con motivo del 95.o aniversario en la plataforma de observación del piso 86, todos los días desde el 10 de abril hasta el 10 de mayo.

Para conmemorar este aniversario tan destacado, la heladería y chocolatería Ghirardelli ha elaborado el exclusivo "Kong Sundae", un helado de vainilla súper cremoso, coronado con la salsa de chocolate caliente artesanal característica de Ghirardelli, crema batida, almendras picadas, una cereza y un "Chocolatey Kong" en la punta. Confeccionado con la suntuosidad y la calidad reconocidas de Ghirardelli, este sundae se podrá adquirir de forma exclusiva en la plataforma de observación durante un tiempo limitado antes de llegar a la tienda de la planta baja a fines de esta primavera.

"Para nosotros es un orgullo poder festejar el 95.o aniversario del Empire State Building con nuestros visitantes y no se nos ocurre mejor manera de hacerlo que con un helado exclusivo de Ghirardelli servido al estilo ESB, con la aparición especial de Kong", destacó Dan Rogoski, director general del observatorio.

El helado Kong Sundae (u$s 18) y el chocolate caliente clásico (u$s 11) se podrán disfrutar todos los días de 10:00 a 21:00, mientras los visitantes contemplan las vistas panorámicas desde la única plataforma de observación al aire libre de 360 grados de la ciudad de Nueva York, pudiendo además visitar el local de Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop que se encuentra en la planta baja del Empire State Building, en el número 16 de la calle W 34th Street. Allí los espera el menú completo de helados, chocolate caliente, batidos y chocolates.

"El Kong Sundae fue creado en homenaje a nuestra sucursal del Empire State Building y estamos encantados de que los visitantes del mirador sean los primeros en probarlo", explicó Lacey Zane, vicepresidente de Restauración y Venta al por menor de Ghirardelli Chocolate Company.

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Las entradas para el Observatorio del Empire State Building se pueden comprar aquí.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building es el "edificio más famoso del mundo" y es propiedad de Empire State Realty Trust, Inc.(ESRT: NYSE). Este ícono se yergue majestuoso hasta 1454 pies por encima del centro de Manhattan, desde la base hasta la antena. La remodelación valuada en 165 millones de dólares de la experiencia del mirador del Empire State Building ha generado una experiencia totalmente novedosa, con una entrada exclusiva para visitantes, un museo interactivo con nueve galerías y un Observatorio remodelado en el 102.° piso, con ventanas de suelo a techo. El recorrido hasta el mundialmente famoso Observatorio del piso 86, el único mirador al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y abarca desde la historia icónica del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La Empire State Building Observatory Experience recibe millones de visitantes todos los años y ha sido clasificada como la atracción n.º 1 de la ciudad de Nueva York por cuarto año consecutivo en los premios Travellers' Choice 2025 de Tripadvisor: Lo mejor de lo mejor para hacer, el edificio favorito de Estados Unidos por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino de viaje más popular del mundo según Uber y la atracción n.º 1 de la ciudad de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet. Desde 2011, el edificio se alimenta íntegramente de energía eólica renovable y sus numerosas pisos albergan una variada gama de inquilinos de oficinas, como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones de restauración como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para saber más al respecto y comprar las entradas para vivir la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga el Facebook de Edificio, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Acerca de The Ghirardelli Chocolate Company

Ghirardelli es una empresa apasionada por el chocolate de calidad con el esquema "desde el grano a la tableta" y por todas las formas en que sus seguidores lo disfrutan. Fue fundada en San Francisco en 1852 y se enorgullece de producir chocolates de primer nivel, con ingredientes de la más alta calidad. Ghirardelli es una de las pocas chocolaterías a gran escala de Estados Unidos que supervisa todo el proceso de fabricación, desde el abastecimiento de los granos de cacao y la producción hasta el producto final, lo cual, sumado al blend exclusivo de granos de Ghirardelli y sus métodos únicos de tostado y procesamiento, asegura que los clientes disfruten de diversos productos de la más alta calidad y con el sabor más intenso. ¡Ghirardelli, el placer de la vida! Para saber más al respecto, visite ghirardelli.com.

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