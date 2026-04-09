Moody’s integriert Kredit- und Compliance-Workflows direkt in Anthropics Claude

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) und Anthropic gaben heute bekannt, dass Moody's Agentic Solutions (MAS) über eine speziell entwickelte Model Context Protocol (MCP)-Anwendung nativ in der Claude-Umgebung von Anthropic – einschließlich Claude Desktop, Claude.ai und Claude Enterprise – verfügbar sein wird. Gemeinsam bringen die Unternehmen die entscheidungsrelevanten Risikoinformationen von Moody`s in die innovative KI-Umgebung von Anthropic ein und liefern vertrauenswürdige, überprüfbare Ergebnisse in dem Umfang und mit der Geschwindigkeit, die regulierte Institutionen benötigen.

„Die Institutionen, die in einer KI-gesteuerten Welt führend sein werden, sind diejenigen, die auf Informationen aufbauen, denen man vertrauen, die man verteidigen und auf deren Grundlage man handeln kann“, sagte Cristina Pieretti, Leiterin für digitale Inhalte und Innovation bei Moody’s. „Moody’s bietet diese intelligente Ebene – vernetzt, entscheidungsrelevant und nun direkt in der Claude-Umgebung verfügbar, in der unsere Kunden bereits arbeiten.“

Unabhängig davon setzt Moody’s Claude Enterprise, Claude Code und Claude Desktop in den eigenen Abläufen ein, um den Produktentwicklungszyklus zu beschleunigen, der die KI-Roadmap des Unternehmens vorantreibt.

„Claude wurde für Aufgaben entwickelt, bei denen viel auf dem Spiel steht und die Ergebnisse vertretbar sein müssen – und genau damit sind Kredit- und Compliance-Teams täglich konfrontiert“, sagte Kate Jensen, Head of Americas bei Anthropic: „Moody’s setzt voll auf Claude, indem es Moody’s Agentic Solutions für seine Kunden nativ in Claude integriert und Claude in den eigenen Betriebsabläufen einsetzt.“

Zum Start werden die speziell entwickelten Agenten von Moody’s die Kreditanalyse für Finanzinstitute unterstützen – einschließlich der Erstellung von Memos, Vergleichen mit Wettbewerbern und Scorecard-Bewertungen – sowie Compliance-Workflows, die die Erstellung von Unternehmensprofilen, die Abbildung von Eigentümerstrukturen, das Screening negativer Medienberichte und Sanktionsprüfungen umfassen. All dies wird als interaktive Berichte direkt in Claude dargestellt – über eine spezielle MCP-Integration, die die Informationen von Moody’s auf Protokollebene verbindet. Dadurch können die Agenten nativ in der Claude-Umgebung ausgeführt werden und Ergebnisse direkt generieren, ohne dass Kunden zwischen verschiedenen Systemen wechseln müssen.

Für einen Kreditanalysten bei einem Finanzinstitut können Workflows, die zuvor stundenlange Datenerfassung über mehrere Plattformen hinweg erforderten – das Zusammenstellen von Ratings, Research und Finanzdaten zu einem fundierten Memo –, nun dialogorientiert innerhalb von Claude ausgeführt werden, wobei die Ergebnisse dieselbe Herkunftsnachweisbarkeit, Erklärbarkeit und den gleichen Prüfpfad aufweisen, wie sie in regulierten Umgebungen erforderlich sind. Für KYC- und Compliance-Experten stehen Workflows zur Entitätsprüfung, die die Abbildung der Eigentümerstruktur, die Analyse negativer Medienberichte und Sanktionsprüfungen umfassen, als ein einziger, integrierter Workflow zur Verfügung, der direkt in der Claude-Oberfläche dargestellt wird.

Die heutige Einführung ist die erste einer Reihe von für die Claude-Umgebung geplanten agentenbasierten Workflows von Moody’s, denen weitere Funktionen in den Bereichen Risikoüberwachung und Portfolio-Intelligence folgen werden.

Jeder Agent basiert auf Moody’s Connected Intelligence – einer einheitlichen Architektur, die 600 Millionen Unternehmen, 2 Milliarden Eigentumsverknüpfungen und vernetzte Risikoinformationen aus den Bereichen Kredit, Compliance und Betrieb umfasst. Die Ergebnisse sind valide, erklärbar und überprüfbar, um den Standards zu entsprechen, die für risikoreiche Entscheidungsprozesse in regulierten Umgebungen erforderlich sind.

Weitere Informationen finden Sie unter http://moodys.com/agenticsolutions.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die zunehmend von sich gegenseitig beeinflussenden Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody’s (NYSE:MCO) den Kunden, sich einen ganzheitlichen Überblick über die Welt zu verschaffen, in der sie sich bewegen, und neue Chancen zu erschließen. Dank seiner langjährigen Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen, rund 16.000 Mitarbeiter starken Belegschaft in mehr als 40 Ländern bietet Moody’s seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um selbstbewusst zu handeln und erfolgreich zu sein.

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