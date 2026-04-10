L’Empire State Building célèbre son 95e anniversaire avec une nouvelle expérience éphémère tout en douceur signée Ghirardelli

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Une touche de douceur s’invite dans la principale attraction de New York. L’Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Ghirardelli Chocolate Company, la célèbre boutique de chocolats et de glaces située au rez-de-chaussée du bâtiment, pour proposer une expérience éphémère unique à l’occasion de son 95e anniversaire sur la terrasse d’observation du 86e étage, tous les jours du 10 avril au 10 mai.

Pour marquer cet anniversaire historique, la boutique Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop a créé le Kong Sundae exclusif, composé d’une glace à la vanille onctueuse surmontée du célèbre nappage au chocolat chaud artisanal de Ghirardelli, de crème fouettée, d’amandes effilées, d’une cerise et d’un Chocolatey Kong. Conçu avec la richesse et la qualité qui font la renommée de Ghirardelli, ce sundae sera disponible en exclusivité sur la terrasse d’observation pour une durée limitée avant d’arriver dans la boutique du rez-de-chaussée plus tard ce printemps.

« Nous sommes ravis de célébrer le 95e anniversaire de l’Empire State Building avec nos visiteurs, et nous ne pouvions imaginer de meilleure façon de le faire qu’avec un sundae Ghirardelli exclusif servi à la manière de l’ESB, avec une apparition spéciale de Kong », déclare Dan Rogoski, directeur général de l’Observatoire.

Le Kong Sundae (18 $) et le Classic Hot Cocoa (11 $) seront disponibles tous les jours de 10 h à 21 h, tandis que les visiteurs profiteront de la vue panoramique depuis la seule terrasse d’observation extérieure à 360 degrés de New York. Les visiteurs peuvent également se rendre à la boutique Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop, située au rez-de-chaussée de l’Empire State Building, au 16 W 34th Street, pour découvrir la gamme complète de sundaes, de chocolats chauds, de milkshakes et de produits au chocolat.

« Le Kong Sundae a été créé pour célébrer notre présence à l’Empire State Building, et nous sommes ravis que les visiteurs de l’Observatoire soient les premiers à le découvrir », déclare Lacey Zane, vice-présidente des restaurants et de la vente au détail chez Ghirardelli Chocolate Company.

Des images haute résolution des produits proposés dans la boutique éphémère et de l’Observatoire de l’Empire State Building sont disponibles ici.

Les billets pour la terrasse d’observation de l’Empire State Building sont disponibles en ligne.

À propos de l'Empire State Building

L’Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre au monde », propriété de l’Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), s’élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l’antenne. La réimagination d’une valeur de 165 millions de dollars de l’Observatoire de l’Empire State Building a créé une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire repensé au 102e étage avec des baies vitrées. Le voyage vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à New York et couvre tout, de l’histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la pop culture. L’Empire State Building Observatory Experience accueille chaque année des millions de visiteurs et est classée n° 1 des attractions touristiques de New York pour la quatrième année consécutive dans le cadre des Travellers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor : Best of the Best Things to Do, « bâtiment favori d’Amérique » par l’American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde selon Uber et première attraction de la ville de New York dans la Lonely Planet’s Ultimate Travel List. Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l’électricité éolienne renouvelable et ses nombreux étages abritent un large éventail de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerçants tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d’informations et des billets pour l’Observatory Experience, rendez-vous sur esbnyc.com ou suivez l’immeuble sur Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

À propos de The Ghirardelli Chocolate Company

Ghirardelli se passionne pour le chocolat de la fève à la tablette de qualité et pour toutes les façons dont ses amateurs l’apprécient. Fondée à San Francisco en 1852, l’entreprise est fière de produire des chocolats haut de gamme à partir d’ingrédients de la plus haute qualité. Ghirardelli est l’une des rares grandes entreprises chocolatières américaines à contrôler l’ensemble du processus de fabrication, de l’approvisionnement en fèves de cacao et de la production jusqu’au produit fini. Cette approche, combinée au mélange de fèves exclusif de Ghirardelli et à ses méthodes uniques de torréfaction et de transformation, garantit aux clients des produits d’une qualité exceptionnelle et d’une saveur incomparable. Ghirardelli rend la vie A Bite Better! Pour plus d’informations, rendez-vous sur ghirardelli.com.

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