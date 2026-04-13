Textron Aviation Defense remporte un contrat quinquennal d’ingénierie de maintien en condition opérationnelle pour la flotte de Beechcraft T‑6 Texan II

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Defense LLC, une entreprise deTextron Inc. (NYSE: TXT), a annoncé aujourd’hui un contrat de cinq ans avec le gouvernement des États-Unis d’une valeur de 150 000 000 $ pour des prestations d’ingénierie de maintien en condition opérationnelle pour la flotte d’appareils T-6A, T-6B et T-6D de l'armée de l’air, de la marine et de l’armée de terre des États-Unis.

Initialement passé en 2021, le contrat est prolongé pour la fourniture de services d’ingénierie de maintien en condition opérationnelle pour cinq années supplémentaires et concerne la maintenance et l’ingénierie de systèmes, la gestion du programme, les réparations, les modifications et les programmes d’intégrité. Cette extension augmente la valeur cumulative totale du programme jusqu’à un plafond de 510 000 000 $ par rapport à un plafond précédent de 240 000 000 $. Les travaux seront effectués à Wichita, Kansas.

« Cette extension du contrat d’ingénierie de maintien en condition opérationnelle reflète la confiance de l’équipe de gestion du programme conjoint T-6 du gouvernement américain dans notre capacité à maintenir la capacité opérationnelle de la flotte de T 6 Texan II », a déclaré Travis Tyler, PDG, Textron Aviation Defense. « Notre priorité est de maintenir la disponibilité des appareils et de soutenir nos clients pour la formation de la prochaine génération de pilotes militaires. »

À propos du Beechcraft T-6 Texan II

Le Beechcraft T-6 Texan II est le meilleur avion d'entraînement militaire au monde. Avec ses presque 100 ans d'expérience et des livraisons effectuées dans le monde entier dépassant les 255 000 avions, ses faibles coûts d'acquisition, d'exploitation et de maintenance, le Texan II permet aux forces aériennes du monde entier d'accélérer la formation de pilote. Dotée d'une flotte installée plus de quatre fois plus grande que celle de son concurrent le plus proche, la famille d'avions Beechcraft T-6 Texan II est le système d'entraînement intégré (ITS) numéro un dans le monde depuis plus de 20 ans. Le Texan II possède une chaîne de production active avec un Manufacturing Readiness Level (MRL) noté 10, ainsi qu'une chaîne logistique éprouvée.

À propos deTextron Aviation Defense LLC

Textron Aviation Defense LLC est une filiale de Textron Aviation Inc. Un leg de milliers de systèmes d'entraînement intégrés éprouvés de Beechcraft et Cessna, fabriqués et implémentés au cœur de l'Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale, explique que les clients de l'industrie de défense se tournent vers Textron Aviation Defense lorsqu'ils cherchent des solutions aériennes pour leurs missions critiques. Fournisseur du premier entraîneur de vol militaire au monde, Textron Aviation Defense équipe les armées du monde entier et se démarque par des coûts faibles en termes d'acquisition, de maintien des conditions opérationnelles et de formation. La flotte de Beechcraft T-6 Texan II et AT-6 Wolverine, qui compte plus de 1 000 appareils, a effectué plus de 5 millions d'heures de vol dans deux écoles de pilotage militaire de l'OTAN et dans 15 pays depuis 2001. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.defense.txtav.com

À propos de Textron

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

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