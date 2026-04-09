Andersen Global amplía su presencia en el Caribe con el lanzamiento de una firma miembro en Granada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continúa fortaleciendo su presencia en el Caribe gracias a la incorporación de JD Consulting a su red, que adopta la marca Andersen y se convierte en firma miembro, dando lugar al lanzamiento de "Andersen in Grenada".

Andersen in Grenada es una empresa de servicios profesionales que brinda servicios en las áreas de contabilidad, impuestos y asesoramiento empresarial a clientes del ámbito privado, empresas de gestión familiar, PyMEs y organizaciones de diversos sectores. Bajo el liderazgo de su director general, Johnson Dion, la empresa combina un sólido conocimiento del mercado local con el respaldo de una red de proesionales reconocidos a nivel global, y ofrece soluciones a medida que impulsan la estabilidad financiera, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible.

“Adoptar la marca Andersen representa un paso importante en el crecimiento de nuestra empresa”, afirmó Johnson Dion, director general. “Nuestro enfoque siempre ha estado puesto en brindar asesoramiento de alta calidad, centrado en el cliente y basado en la integridad y la excelencia. Convertirnos en firma miembro de Andersen nos permite ampliar nuestro alcance y fortalecer el acompañamiento a nuestros clientes, manteniendo al mismo tiempo el enfoque personalizado que caracteriza nuestra forma de trabajar”.

“El lanzamiento de Andersen in Grenada refleja la trayectoria de la empresa en el mercado local y su evolución a lo largo del tiempo”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Johnson ha desarrollado una práctica basada en la integridad y la solidez, y su liderazgo respalda nuestra continua expansión en el Caribe”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales de las áreas impositiva, legal y de valuación de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta a día de hoy con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.