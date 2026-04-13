DENVER--(BUSINESS WIRE)--

NUBURU preme sull'acceleratore della joint venture con Maddox Defense grazie al finanziamento della fase di sviluppo del prototipo; gli obiettivi sono una demo a breve con il governo USA e il debutto nel mercato anti-droni, che vale oltre 20 miliardi di dollari

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU – la "Società), piattaforma militare e per la sicurezza a doppio uso concentrata su tecnologie a effetti non cinetici e a energia diretta, guerra elettronica e sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha annunciato un'ulteriore accelerazione della joint venture con Maddox Defense Incorporated ("Maddox Defense"); il programma ora entra nella fase di produzione della sua prima piattaforma MAMC (Mobile Additive Manufacturing Container), progettata per la produzione di droni, di pod per missioni critiche e dei componenti correlati per la difesa.

Questo importante risultato segna il passaggio dall'attivazione dell'infrastruttura e dall'integrazione sistemica a una fase di realizzazione del prototipo già supportata da finanziamenti, con capitale iniziale garantito e finanziamenti strutturati a supporto dell'approntamento del prototipo e della sua messa in funzione a breve.

L'aggiornamento si basa sull'attivazione della Fase I, precedentemente annunciata dalla Società, e sulle attività operative in corso negli Stati Uniti, in particolare a Houston, in Texas.

La fase di esecuzione finanziata si avvia verso il completamento del prototipo

Il programma Maddox JV ha ottenuto i capitali iniziali a supporto dell'esecuzione ed è entrato nella fase operativa successiva, tra cui le attività di procurement, di integrazione dei sistemi e di approntamento dei container.

Già finanziato per l'attuale fase di esecuzione, il programma dispone della garanzia del capitale iniziale e di finanziamenti strutturati a supporto del passaggio verso il completamento del prototipo, che consente di realizzare le seguenti fasi:

Assemblaggio e validazione di sistemi di produzione additiva;

Integrazione delle infrastrutture energetiche, ambientali e della produzione digitale;

Completamento dell'unità di produzione containerizzata;

Test operativi completi e preparazione alla distribuzione.

La piattaforma è progettata per supportare la produzione modulare di sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS), pod per carichi utili e componenti mission-critical, per consentire un'implementazione flessibile in diversi casi d'uso nel settore militare e della sicurezza.

Obiettivo del programma resta una tempistica di implementazione di circa 6-9 mesi, che consente alla Società di prepararsi a demo a breve e al coinvolgimento delle parti interessate dell'esercito degli Stati Uniti.

Pronto per il coinvolgimento e per gli impegni iniziali del governo USA

Una volta perfezionato, il prototipo MAMC sarà utilizzato per demo e valutazioni da parte delle agenzie del governo USA e dei partner alleati, a supporto delle procedure di procurement in diverse applicazioni militari, come ad esempio:

Sistemi anti-UAS (C-UAS);

Guerra elettronica e operazioni sullo spettro elettromagnetico;

Sistemi tattici a pilotaggio remoto e fabbricazione in loco.

Secondo la Società, il successo dell'implementazione del prototipo favorirà le discussioni iniziali sugli impegni e i potenziali ordini nelle prime fasi, accelerando il passaggio dalla fase di sviluppo a quello di commercializzazione.

Esposizione a vaste e crescenti opportunità nel settore militare statunitense

Sulla base dei dati di mercato disponibili al pubblico, di ricerche di settore e delle recenti allocazioni nel bilancio militare USA, la Società ritiene che le potenziali opportunità di mercato riflettano la convergenza di molteplici comparti ad alta crescita, come sistemi anti-UAS, guerra elettronica, piattaforme tattiche a pilotaggio remoto e capacità produttive implementabili.

In questo contesto:

Il Total Addressable Market (TAM) è stimato in oltre 20 miliardi di dollari, in base al più ampio mercato USA dei sistemi anti-droni, di guerra elettronica e quelli militari correlati, supportato dalle crescenti priorità di spesa federale per la difesa;

Il Serviceable Available Market (SAM) è stimato tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari e comprende segmenti direttamente correlati a sistemi C-UAS dispiegabili, alle soluzioni di guerra elettronica e alle piattaforme di produzione modulari e implementabili in loco;

Il Serviceable Obtainable Market (SOM) è stimato tra i 50 e i 150 milioni di dollari nel breve-medio termine, sulla base delle opportunità di sviluppo attualmente individuate, delle categorie dei programmi target e del focus iniziale sul debutto nel mercato USA.

Questa espansione del mercato è il frutto delle priorità strutturali in materia di difesa, tra cui la proliferazione delle minacce rappresentate dai droni a basso costo, della maggiore enfasi sul dominio dello spettro e sulla guerra elettronica, e del passaggio strategico verso capacità produttive distribuite, resilienti e radicate a livello nazionale.

I vantaggi di una piattaforma integrata

Grazie alla joint venture Maddox JV, Nuburu Defense LLC promuove un approccio integrato che coniuga:

Sistemi a energia diretta (Lyocon S.r.l.);

Capacità di guerra elettronica (Tekne S.p.A.)

Produzione mobile e distribuita (piattaforma MAMC)

Grazie a questo posizionamento, la Società è in grado di rispondere sia alle esigenze operative militari immediate, sia alle priorità strutturali a lungo termine nella produzione e nell'impiego di sistemi di difesa.

I commenti del management

Dario Barisoni, co-CEO di NUBURU e CEO di Nuburu Defense LLC, ha sottolineato:

"Stiamo entrando con decisione nella fase produttiva; grazie alla garanzia dei finanziamenti iniziali e all'esecuzione attualmente in corso, puntiamo a fornire un prototipo funzionante che possa essere direttamente presentato a breve termine ai rappresentanti del governo statunitense e che supporti le prime discussioni per l'appalto".

Elgin Tracy, di Maddox Defense, ha aggiunto:

"Siamo impegnati a fondo nell'esecuzione di questo programma e nel raggiungimento della missione; grazie alla garanzia dei capitali iniziali e alle attività di procurement attualmente in corso procediamo verso una soluzione implementabile, in linea con le esigenze militari degli Stati Uniti. Puntiamo a preparare la piattaforma per una demo coronata dal successo e per la collaborazione con il governo e con le parti alleate verso il termine del progetto".

Anthony Sinnott, vicepresidente di Nuburu Defense LLC per gli Stati Uniti, ha dichiarato:

"Questo programma riflette un approccio disciplinato e orientato all'esecuzione per il debutto nel mercato militare degli Stati Uniti. La struttura del programma, che combina la garanzia del capitale iniziale con finanziamenti basati sul raggiungimento di obiettivi predeterminati, supporta un'esecuzione efficiente e al contempo mantiene quella flessibilità necessaria al completamente del prototipo e al coinvolgimento governativo. Puntiamo a tradurre questi progressi in opportunità concrete di dimostrazione e nello sviluppo di una pipeline scalabile per applicazioni con droni e carichi utili mission-critical".

Un posizionamento strategico per una crescita scalabile della difesa statunitense

La Società ritiene che il passaggio alla produzione del prototipo e alla demo a breve porterà ai seguenti risultati:

Maggior visibilità verso l'aggiudicazione del contratto iniziale;

Maggior credibilità nell'ambito degli ecosistemi del procurement militare degli Stati Uniti;

Supporto allo sviluppo di una piattaforma industriale e militare scalabile e basata negli Stati Uniti.

Questo risultato costituisce un passo fondamentale nella strategia di NUBURU per stabilire una presenza a lungo termine, basata sull'esecuzione, nel mercato militare e per la sicurezza degli Stati Uniti.

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net.

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche Home Page - Lyocon.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, della sezione 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non siano dichiarazioni a carattere storico contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni a carattere previsionale, identificabili da termini quali "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "prevedere", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "forse", "intenzione", "continuare", "previsione" o le rispettive forme negative e varianti. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare una differenza rispetto ai risultati effettivi tra cui, non a titolo esaustivo: (1) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione in borsa applicabili; (2) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a causa di pignoramenti; (3) il mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (4) l'impossibilità di accedere a capitale sufficiente; (5) l'impossibilità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (6) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (7) fattori economici, commerciali o competitivi avversi; (8) volatilità del mercato finanziario dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (9) altri rischi riportati nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i più recenti moduli 10-K e 10-Q della Società. Tali documenti affrontano ulteriori rischi che potrebbero generare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quanto contemplato in tali dichiarazioni a carattere previsionale. Si avvisa i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, che hanno valore alla sola data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, a eccezione di quanto imposto dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.