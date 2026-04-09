アンダーセン・グローバル、グレナダでメンバー・ファームを始動し、カリブ海地域での基盤を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、JDコンサルティングがアンダーセン・ブランドを採用し、メンバー・ファームとなってグレナダでアンダーセンとして始動したことにより、カリブ海地域での基盤をさらに強化しています。

グレナダのアンダーセンは、会計、税務、ビジネスアドバイザリーサービスを、個人クライアント、オーナー経営の企業、中小企業、ならびに多様な業界にわたる組織に提供するプロフェッショナルサービスファームです。マネージング・ディレクターのジョンソン・ディオン率いる同事務所は、地域に関する深い知見と世界的に認められた専門家を兼ね備え、財務の安定、業務効率の向上、持続可能な成長を支える、個別に最適化された実践的なソリューションを提供しています。

マネージング・ディレクターのジョンソン・ディオンは、次のように述べています。「アンダーセンのブランドを採用することは、当事務所の成長における重要な一歩です。当事務所はこれまで常に、誠実さと卓越性に根差した、高品質で顧客中心のアドバイザリー・サービスの提供に注力してきました。メンバー・ファームとなることで、当事務所ならではのきめ細かなアプローチを維持しながら、より幅広い知見と対応力をもってクライアントを支援できるようになります。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOのマーク・L・フォアザッツは、次のように述べています。「グレナダにおけるアンダーセンの発足は、同事務所が現地市場で長年果たしてきた役割と、時を経て遂げてきた発展を反映するものです。ジョンソンは、誠実さと一貫性を基盤とする業務体制を築き上げており、彼のリーダーシップは、カリブ海地域全体における当社の継続的な拡大を支えています。」

アンダーセン・グローバルは、世界中の税務、法務、バリュエーションの専門家で構成される法的に分離・独立したメンバー・ファームの国際的連合体です。2013年に米国のメンバー・ファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界で5万人以上の専門家を擁し、メンバー・ファームや提携ファームを通じて1,000以上の拠点で業務を展開しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。