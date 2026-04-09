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Nuovo glamour alla cassa: Klarna e DOUGLAS estendono la collaborazione in Italia e Spagna

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, e il Gruppo DOUGLAS, il principale rivenditore europeo di prodotti di bellezza di alta gamma, oggi hanno reso nota l'espansione della loro partnership in Italia e Spagna. Seguendo una collaborazione di successo già avviata in altri mercati europei, questa espansione porta le opzioni di pagamento di Klarna ai clienti DOUGLAS in tutta l'Europa meridionale.

I consumatori in Italia e Spagna avranno ora accesso a Klarna alla cassa, compresa l'opzione di pagare a rate a zero interessi per gli acquisti effettuati.

"L'Italia è un mercato prospero e in rapida crescita nel settore della bellezza, e siamo entusiasti di portare le soluzioni di pagamento di Klarna ai clienti italiani di DOUGLAS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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