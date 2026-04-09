INNIO et Rehlko concluent un accord-cadre portant sur des moteurs à gaz d'une capacité de 1,25 GW

JENBACH, Autriche--(BUSINESS WIRE)--Le groupe INNIO a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord-cadre stratégique avec Rehlko portant sur la fourniture de moteurs à gaz d'une capacité de 1,25 gigawatts (GW) sur les trois prochaines années. Cet accord officialise et élargit à 700 MW la réservation ferme existante de Rehlko, intégrée à l'allocation pluriannuelle sécurisée. Il vise à répondre à la demande croissante de data centers et de projets de production d'énergie flexible sur les principaux marchés mondiaux.

Olaf Berlien, PDG du groupe INNIO, a déclaré : « Cet accord-cadre consolide notre partenariat avec Rehlko et développe une visibilité à long terme sur un marché en forte croissance. Il garantit à nos clients un accès continu à une technologie éprouvée et à une mise en œuvre fiable, même pour des applications critiques telles que les data centers et les projets de stabilisation du réseau électrique. »

« Cet accord renforce notre capacité à accompagner nos clients qui réalisent des investissements à long terme dans les infrastructures de data centers et dans la production d'énergie flexible. La sécurisation de l'approvisionnement sur plusieurs années améliore la visibilité et la confiance dans la livraison à un moment où la demande est dictée par les forces structurelles plutôt que conjoncturelles du marché », a déclaré Brian Melka, PDG de Rehlko.

Les projets de Rehlko seront assurés par Clarke Energy, sa plateforme interne d'ingénierie, de réalisation et de gestion du cycle de vie des centrales. Clarke Energy bénéficie de plus de 30 ans de collaboration avec INNIO et gère une base mondiale installée de plus de 10 GW, dont une grande partie fait l'objet de contrats de service à long terme.

Cet accord-cadre garantit à Rehlko et à ses clients un accès durable à l'approvisionnement, dans un contexte de croissance sans précédent du développement des data centers et des investissements dans la résilience des réseaux électriques. Une part importante de la capacité sécurisée vise à répondre à la demande soutenue des opérateurs de data centers hyperscale, de colocation et d'entreprise, qui poursuivent un développement rapide en plusieurs phases.

À propos du groupe INNIO

Le groupe INNIO est un fournisseur de solutions et de services énergétiques de premier plan qui permet aux industries et aux collectivités de passer à une énergie durable opérationnelle dès aujourd'hui. Grâce à ses marques de produits Jenbacher et Waukesha et à sa plateforme numérique myplant alimentée par l'IA, le groupe INNIO propose des solutions innovantes pour l'infrastructure électrique des data centers, la production d'énergie distribuée et les applications de compression. Les solutions et services énergétiques flexibles, évolutifs et résilients du groupe INNIO permettent à ses clients de réaliser la transition énergétique tout au long de la chaîne de valeur et de garantir un approvisionnement énergétique fiable, même en l'absence de réseau.

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INNIO, Jenbacher, Waukesha et myplant sont des marques commerciales ou des marques déposées du groupe INNIO ou de l’une de ses filiales dans l’Union européenne, aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour obtenir la liste des marques commerciales du groupe INNIO, rendez-vous sur innio.com/trademarks. Toutes les autres marques commerciales et noms de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

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