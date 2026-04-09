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Energy Vault entra nel mercato giapponese con l'acquisizione di un portafoglio di accumulo energetico da 850 MW, pronto a catturare uno dei mercati di accumulo energetico in più rapida crescita al mondo

L'acquisizione strategica stabilisce una presenza immediata e localizzata in Giappone, promuovendo la strategia globale di gestione in proprio di Energy Vault in un mercato ad alta crescita ancora poco sfruttato

L’operazione comprende l’adozione di un team locale di sviluppo giapponese con esperienza consolidata e 350 MW di progetti in fase avanzata, finalizzati a ottenere l'autorizzazione all'avvio dei lavori (Notice to Proceed, NTP) nella seconda metà del 2027, con date di esercizio commerciale (Commercial Operation Dates, COD) previste per la metà del 2028

L’acquisizione porta i MW totali per gli asset di proprietà di Energy Vault acquisiti, in costruzione e in funzione a oltre 1 GW in tutte le classi di asset e le geografie, che dovrebbero rendere oltre 180 milioni di dollari in termini di run rate dell'EBITDA ricorrente su base annua, superiore alle previsioni precedenti

WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Società"), leader globale nelle soluzioni sostenibili di accumulo di energia su scala di rete e nelle infrastrutture di calcolo basate sull’intelligenza artificiale, ha reso noto oggi il suo ingresso ufficiale nel mercato giapponese attraverso un accordo vincolante di acquisizione di un portafoglio di progetti BESS da uno dei più importanti sviluppatori nazionali di accumulo energetico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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