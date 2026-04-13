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Textron Aviation Defense si aggiudica un contratto quinquennale di manutenzione tecnica e gestione del programma per la flotta di Beechcraft T-6 Texan II

original Textron Aviation Defense continues to support sustainment of more than 700 Beechcraft T-6 Texan II aircraft under a renewed five‑year SEPM contract

Textron Aviation Defense continues to support sustainment of more than 700 Beechcraft T-6 Texan II aircraft under a renewed five‑year SEPM contract

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Defense LLC, un'azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato di aver vinto un contratto quinquennale del governo statunitense del valore di oltre 150.000.000 dollari per la fornitura di servizi di Sustaining Engineering and Program Management (SEPM) alla flotta di aerei dell'aeronautica militare, della marina e dell'esercito statunitense T-6A, T-6B e T-6D.

Assegnato per la prima volta nel 2021, l'appalto estende i servizi di ingegneria dei sistemi e gestione dei programmi per altri cinque anni, coprendo l'ingegneria di mantenimento e dei sistemi, la gestione dei programmi e il supporto per la manutenzione, le riparazioni, le modifiche e i programmi di integrità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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dscott2@txtav.com
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Headquarters: Wichita, Kansas, USA
CEO: Ron Draper
Employees: 13,000
Organization: PUB
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