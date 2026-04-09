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Andersen Global在格瑞那達成立成員公司，擴大加勒比海地區業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著JD Consulting啟用Andersen品牌並成為成員公司，同時成立Andersen in Grenada，Andersen Global持續強化在加勒比海地區的業務布局。

Andersen in Grenada是一家專業服務公司，為私人客戶、業主經營企業、中小企業和多個產業的各類機構提供會計、稅務和商業顧問服務。該公司由董事總經理Johnson Dion領導，憑藉深厚的本地洞察和全球知名專業人士團隊，提供量身打造、切實可行的解決方案，協助客戶實現財務穩定性、高效營運和永續成長。

董事總經理Johnson Dion表示：「啟用Andersen品牌代表本公司發展歷程中的重要一步。我們始終以誠信和卓越為基石，專注提供優質、客戶至上的顧問服務。成為成員公司將強化我們以更廣泛的服務支援客戶的能力，同時保留我們一貫秉持的個人化服務方式。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Andersen in Grenada的成立體現了該公司在本地市場長期深耕的地位和持續發展的歷程。Johnson打造的業務團隊以誠信和穩健為根基，他的領導為我們在加勒比海地區的持續擴張提供了強力支撐。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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