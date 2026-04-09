Wasabi Technologies acquiert Lyve Cloud de Seagate

BOSTON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Wasabi Technologies, spécialiste du hot cloud storage, annonce l’acquisition de Lyve Cloud de Seagate Technology LLC, acteur de référence dans le stockage de données à grande capacité. Dans le cadre de cet accord, Seagate recevra une participation au capital de Wasabi et deviendra actionnaire de la société. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été communiquées.

« Cette acquisition renforce notre position parmi les principaux acteurs indépendants du cloud storage », déclare David Friend, cofondateur et CEO de Wasabi Technologies. « Seagate a su bâtir autour de Lyve Cloud une base solide et fidèle de clients entreprises que nous sommes heureux d’accueillir. Notre priorité est de soutenir leur développement en nous appuyant sur notre réseau mondial de data centers, sur des fonctionnalités de sécurité avancées comme Covert Copy, sur des capacités prêtes pour l’IA, sur des outils d’intégration pour les partenaires et sur un accompagnement technique dédié. »

« Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Seagate, centrée sur son cœur d’activité dans le stockage de données à grande capacité, afin de répondre à une demande en forte croissance », ajoute Gianluca Romano, Chief Financial Officer de Seagate Technology. « Elle garantit également aux clients de Lyve Cloud la continuité d’un service de haut niveau avec Wasabi, un fournisseur cloud indépendant et spécialisé. »

Renforcer le stockage cloud pour les entreprises

Les initiatives en intelligence artificielle, les usages analytiques, les workloads vidéo et les exigences croissantes en matière de conservation des données alimentent une augmentation rapide de la demande de stockage dans les entreprises. À mesure que les volumes atteignent l’échelle du pétaoctet, les organisations repensent leurs modèles économiques et cherchent à limiter la complexité liée à la gestion de multiples fournisseurs.

Elles se tournent de plus en plus vers des acteurs capables de proposer des prix transparents et prévisibles, un haut niveau de sécurité et des performances globales à grande échelle.

Lyve Cloud s’est imposé comme une plateforme de stockage adaptée aux environnements entreprises, avec de solides garanties en matière de sécurité et de conformité. Associée à la capacité d’exécution de Wasabi, à sa présence dans l’écosystème partenaires et à son modèle tarifaire simple et transparent, cette acquisition donne naissance à une alternative indépendante et particulièrement compétitive pour les entreprises en quête de solutions de stockage fiables et maîtrisées en termes de coûts.

Un écosystème élargi et des intégrations de sauvegarde simplifiées

Wasabi et Lyve Cloud partagent des partenariats d’intégration solides avec des acteurs majeurs de la protection des données et de la sauvegarde, notamment Veeam, Rubrik et Commvault. L’opération simplifie l’écosystème pour les clients et les partenaires en réduisant le besoin de gérer plusieurs fournisseurs de stockage compatibles S3.

Elle renforce également la capacité de Wasabi à répondre aux besoins des entreprises en matière de sauvegarde et de reprise d’activité, tout en maintenant un modèle de tarification compétitif et transparent, en alternative aux hyperscalers.

À propos de Wasabi Technologies

Reconnue comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide, Wasabi s'est donné pour mission de stocker les données du monde entier en rendant le stockage cloud abordable, prévisible et sécurisé. Avec Wasabi, les entreprises visionnaires ont la liberté d'utiliser leurs données quand elles le souhaitent, sans être confrontées à des frais imprévisibles ou à un verrouillage des fournisseurs. Au contraire, elles sont libres d'élaborer les meilleures solutions avec l'écosystème à croissance rapide de partenaires indépendants d'applications cloud. Des clients et des partenaires du monde entier font confiance à Wasabi pour les aider à mettre leurs données au travail afin de libérer tout leur potentiel.