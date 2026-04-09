Energy Vault betritt schnell wachsenden japanischen Markt mit der Akquisition eines Portfolios für Energiespeicherung von 850 MW

WESTLAKE VILLAGE, Kalif.--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) („Energy Vault” oder das „Unternehmen”) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-basierte Infrastrukturlösungen für die Speicherung von Energie im Netz. Heute hat es seinen formellen Einstieg in den japanischen Markt durch eine bindende Vereinbarung zur Akquisition einer Pipeline des BESS-Projekts von einem führenden japanischen Entwickler von Energiespeichern bekannt gegeben. Die Transaktion beinhaltet die Übernahme eines Teams von etablierten örtlichen Energieexperten sowie den Kauf eines hochwertigen Entwicklungsportfolios für ein 850 MW-Battery Energy Storage System (BESS). Dies versetzt Energy Vault in die Lage, sich in einem der dynamischsten Märkte für Energiespeicherung in hochentwickelten Ländern zu etablieren.

Das akquirierte Portfolio besteht aus 350 MW an BESS-Projekten in einem fortgeschrittenen Stadium. Der Bau soll im 2. Halbjahr 2027 beginnen und ab dem 2. Halbjahr 2028 soll der Betrieb aufgenommen werden. Zum Portfolio gehören ebenfalls 500 MW von BESS-Projekten in der frühen Entwicklungsphase. Dies ist eine stabile, mehrjährige Wachstumspipeline, die Energy Vault eine Führungsposition im japanischen Markt für Energiespeicherung sichert.

Durch diese Akquisition kann Energy Vault sofort in Japan aktiv werden. Dieser Markt ist aufgrund von steigenden Beschränkungen des Netzes, schneller Penetration durch Erneuerbare und einem prognostizierten CAGR von mehr als 50 % für BESS-Kapazität sehr attraktiv. Eine erfolgskritische Komponente dieser Eintrittsstrategie ist das Onboarding eines lokalen Entwicklungsteams, was wegen der so gewonnen Expertise über japanisches Bodenrecht, die komplexen Genehmigungsverfahren und die Verbindungen zu Versorgern von unschätzbarem Wert ist. Aufgrund der Verbindung dieser lokalen Kenntnisse mit der Lieferkette von Energy Vault und deren Kenntnissen über Assets kann das Unternehmen entscheidend zur Umsetzung der 2050er Ziele Japans für eine kohlenstofffreie Energieversorgung beitragen.

„Der Eintritt in den japanischen Markt ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, denn wir profitieren von einer der global attraktivsten Chancen für Energiespeicherung", sagte Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer von Energy Vault. „Dank dieser Akquisition erlangen wir eine führende Position in Japan durch attraktive IPP-Projekte in fortgeschrittenem Stadium mit Durchführung vor Ort. So können wir sofort ein hohes Leistungsniveau im japanischen BESS-markt erreichen. Indem wir unsere eigene Software VaultOS™ für das Energiemanagement und unsere globale Lieferkette mit einem lokalen erprobten Team kombinieren, können wir die Bereitstellung einer flexiblen Kapazität beschleunigen, was in Japan dringend benötigt wird. Darüber hinaus möchten wir unsere neuen Lösungen im wachstumsstarken KI-Compute-Segment nutzen, um so neue Chancen zu erschließen. So erzielen wir vorhersagbare, profitable langfristige Umsatzströme, die unsere Vorhersagen übertreffen."

Der japanische Energiemarkt durchläuft eine fundamentale Transformation in Richtung „Umsatz-Stacking". BESS-Assets müssen zunehmend diversifizierte Erträge aus Großabnehmer-Arbitrage, Kapazitätsmärkten und kritischen Ausgleichsdiensten generieren, um die Systemstabilität sicherzustellen. Um dieser speziellen Dynamik gerecht zu werden, was außergewöhnlich hohe Energiedichte und strenge Sicherheitsvorkehrungen erfordert, möchte Energy Vault von seiner technologieunabhängigen Methode Gebrauch machen. So kommen die eigene AC-Technologieplattform B-VAULT™ sowie alternative integrierte Verfahren zum Einsatz, die durch die kürzlich angekündigte Partnerschaft mit Peak Energy zur Vermarktung von Natrium-Ionen-Batterien der kommenden Generation vorhanden sind.

„Obwohl Japan über eine hochentwickelte Wirtschaft verfügt, ist der Markt für Energiespeicherung weitgehend noch nicht erschlossen. Deshalb tritt er nun in eine dynamische Wachstumsphase ein, bedingt durch die Ausbreitung von erneuerbaren Energien und strukturellen Beschränkungen des Netzes. Wichtig ist ebenfalls, dass die Nachfrage nach Speichern in Japan nicht von Lastzuwachs getrieben wird, sondern vom Bedarf an Flexibilität, Resilienz und Systemstabilität. Das führt zu langfristigem Wachstum und ist Rückenwind für unser Portfolio von Lösungen", fügte Piconi hinzu.

Energy Vault’s Plattform bietet eine komplett integrierte Lieferkette, die den gesamten Infrastrukturlebenszyklus umfasst, von der anfänglichen Entwicklung über den langfristigen Betrieb. So kann das Unternehmen aus den eigenen Assets stabile, wiederkehrende Umsätze generieren. Durch kritische Funktionen wie Engineering, Einkauf, Bau und laufende Dienstleistungsvereinbarungen entstehen diversifizierte Umsatzströme. Gleichzeitig kann das Unternehmen flexibel dort investieren, wo die höchste Rendite zu erwarten ist.

Energy Vault’s aktives globales Portfolio von eigenen Assets beläuft sich nun auf 1 GW kritischer Energie und KI digitaler Compute-Infrastruktur in Betrieb oder im Bau, was vor Kurzem bekannt gegebene Expansionen in „Powered Land” und „Powered Shell” modularen Rechenzentren im US-Markt einschließt. Diese Assets werden voraussichtlich zu einem jährlichen Ertrag von mehr als $180M durch wiederkehrende EBITDA-Ströme führen, sofern sie in den kommenden 12-36 Monaten fertiggestellt sind und in Betrieb gehen. Diese Werte übertreffen die bisherigen Prognosen.

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt, stellt bereit und betreibt Energiespeicherlösungen für Versorger, um so weltweit die Herangehensweise an die Speicherung von nachhaltigen Energien zu transformieren. Zum breiten Angebot des Unternehmens gehören selbst entwickelte Technologien für Batterien, Gravitation und grünen Wasserstoff, die sich für individuelle Anwendungen von Kunden eignen und die sicher und zuverlässig funktionieren. Jede Speicherlösung wird unterstützt von der technologieunabhängigen Systemsoftware für das Energiemanagement des Unternehmens und der Integrationsplattform. Das einzigartige innovative Technologieportfolio von Energy Vault bietet benutzerdefinierte Energiespeicherlösungen für kurze, lange, mehrtägige und sehr lange Zeiträume. Dies senkt die Kosten für Versorger, unabhängige Energieproduzenten und große industrielle Nutzer, ohne die Zuverlässigkeit der Energieversorgung einzuschränken. Seit 2024 arbeitet Energy Vault mit der Asset-Management-Strategie „Own & Operate”, um vorhersagbare, wiederkehrende und effiziente Umsatzströme zu generieren. Dies stärkt die Marktposition des Unternehmens und unterstützt den Wachstumskurs im dynamischen Markt für Energiespeicherung. Weitere Informationen finden Sie hier: www.energyvault.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese spiegeln die derzeitige Einschätzung des Unternehmens unter anderem zu folgenden Themen wider: die Operationen des Unternehmens und die finanziellen Ergebnisse, einschließlich des zukünftigen Umsatzes und der Profitabilität; die erfolgreiche Integration der japanischen Pipeline in unser Portfolio; unsere Fähigkeit, Projekte in Japan zu erbauen und zu betreiben; unsere Fähigkeit, die Finanzierung für die Entwicklung unserer japanischen Pipeline zu sichern; die Margen, die wir mit unserer japanischen Pipeline erzielen können und unsere Annahmen über den japanischen Markt für Versorger. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf mögliche oder auf Annahmen beruhende zukünftige Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit, einschließlich Beschreibungen unserer geschäftlichen Pläne und Strategien. Typisch für diese Aussagen sind Formulierungen wie „antizipieren”, „erwarten”, „vorschlagen”, „planen”, „glauben”, „beabsichtigen”, „Projekt”, „Vorhersage”, „Schätzungen”, „Ziele”, „Projektionen”, „sollte”, „könnte”, würde”, „dürfen”, „möglicherweise”, „werden” und ähnliche Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Projektionen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen, Plänen und Annahmen. Diese erstellen wir aufgrund unserer Erfahrung in der Branche sowie unserer Kenntnis vergangener Trends, derzeitiger Bedingungen, erwarteter zukünftiger Ereignisse und sonstiger Faktoren, die wir derzeit und unter den gegebenen Umständen als wichtig erachten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf unseren Annahmen und Erwartungen im Hinblick auf die zukünftigen Ergebnisse aufgrund der derzeitig vorliegenden Informationen. Deshalb handelt es sich nur um Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Projektionen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, weshalb unsere tatsächlichen Ergebnisse, unsere Aktivitäten, Leistungen und Erfolge deutlich von denjenigen abweichen können, die explizit oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigt wurden. Dies bezieht sich unter anderem auf Folgendes: die Unfähigkeit, bestehende Verträge auszuführen; die Unfähigkeit, Finanzmittel zu günstigen Bedingungen zu sichern; Veränderung unserer Strategie, unserer Expansionspläne, unserer Kundenbindung, zukünftiger Operationen, zukünftiger Finanzpositionen, geschätzter Umsätze und Verluste, projizierter Kosten, Aussichten und Pläne; die Unsicherheit unserer Einnahmen, Backlogs, Buchungen, Erteilung von Genehmigungen und der Entwicklung der Pipeline und deren Auswirkungen auf den Umsatz; die Unsicherheit, dass nicht bindende Absichtserklärungen und sonstige Interessenbekundungen sich in bindende Aufträge und Umsatz verwandeln; die Möglichkeit, dass unsere Produkte schadhaft sind oder als schadhaft angesehen werden oder aus sonstigen Gründen nicht funktionieren; die Implementierung, Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells oder unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf zu entwickeln und zu erhalten; Entwicklungen und Projektionen, die sich auf unser Unternehmen, unsere Wettbewerber und unsere Branche beziehen; die Fähigkeit unserer Lieferanten, die erforderlichen Komponenten und Rohmaterialien für den Bau unserer Energiespeichersysteme rechtzeitig zu liefern; der Einfluss von Epidemien auf unser Unternehmen und unsere Reaktionen darauf; unsere Erwartungen im Hinblick auf unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen ud das von anderen nicht zu verletzen; unser zukünftiger Kapitalbedarf sowie Quellen und Nutzung von Barmitteln; die internationale Ausrichtung unserer Operationen sowie der Einfluss von Kriegen und sonstigen feindlichen Auseinandersetzungen auf unser Unternehmen und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unsere zukünftigen Operationen und unser zukünftiges Wachstum aufzubringen; unsere Expansionspläne und Chancen sowie weitere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" in unserem Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2025 geendete Jahr auf dem Formular 10-K, das am 18. März 2026 bei der SEC eingereicht wurde, vermerkt sind. Diese Faktoren werden von Zeit zu Zeit in weiteren Einreichungen an die SEC aktualisiert. Es kann über die Webseite der SEC unter www.sec.gov auf sie zugegriffen werden. Mit der Zeit ergeben sich neue Risiken. Für unser Management ist es nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir den Einfluss aller Faktoren auf unser Unternehmen einschätzen oder das Ausmaß der Wirkung eines einzelnen Faktors oder einer Kombination von Faktoren auf die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Ergebnissen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen vorhersagen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und diese Warnhinweise gelten für alle diese Aussagen. 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