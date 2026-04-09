INNIO en Rehlko sluiten een raamovereenkomst voor 1,25 GW gasmotorcapaciteit

  • Allocatie ter ondersteuning van snel groeiende wereldwijde vraag van datacenters en flexibele opwekking
  • Raamovereenkomst breidt Rehlko’s bestaande bedrijfsreservering van 700 MW uit
INNIO and Rehlko announce framework agreement for 1.25 GW of gas engine capacity

JENBACH, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group maakte vandaag bekend dat een strategisch raamovereenkomst voor gasmotoren werd ondertekend met Rehlko, ter verzekering van 1,25 gigawatt (GW) motorcapaciteit voor de komende drie jaar. Deze overeenkomst formaliseert en breidt Rehlko’s bestaande bedrijfsreservering van 700 MW uit, die inbegrepen is als onderdeel van de verzekerde meerjarige allocatie. Het is ontworpen om de snel groeiende vraag van datacenter- en flexibele opwekkingsprojecten in belangrijke wereldwijde markten te ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Alexander Becker
INNIO Group
+43 664 80833 1998
alexander.becker@innio.com

