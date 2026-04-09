Le paiement en ligne repensé : Klarna et DOUGLAS étendent leur partenariat à l’Italie et à l’Espagne

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la banque numérique mondiale et fournisseur de solutions de paiement flexibles, et le groupe DOUGLAS, leader européen de la distribution de produits de beauté haut de gamme, ont annoncé aujourd’hui l’extension de leur partenariat à l’Italie et à l’Espagne. S’appuyant sur une collaboration fructueuse déjà établie sur d’autres marchés européens, cette extension permet aux clients de DOUGLAS dans toute l’Europe du Sud de bénéficier des options de paiement de Klarna.

Les acheteurs en Italie et en Espagne auront désormais accès à Klarna lors du paiement, y compris la possibilité de fractionner leurs achats en versements sans intérêts.

« L’Italie est un marché florissant et en pleine croissance pour les produits de beauté, et nous sommes ravis de proposer les solutions de paiement de Klarna aux clients de DOUGLAS ici. Notre partenariat reflète une vision commune qui place l’expérience client au premier plan : offrir des options de paiement flexibles et fluides qui rendent chaque passage en caisse aussi agréable que les produits dans le panier », déclare Luigi Traldi, directeur de Klarna pour l’Europe du Sud.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un fournisseur de solutions de paiement flexibles. Forte de plus de 118 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et de 3,4 millions de transactions quotidiennes, Klarna s’appuie sur un réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA pour permettre aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec l’ambition d’être accessible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent utiliser Klarna en ligne, en magasin ainsi que via Apple Pay et Google Pay. Un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour soutenir leur croissance et renforcer la fidélité de leurs clients, parmi lesquels Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Klarna.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation boursière en vigueur. Ces énoncés portent notamment, mais sans s’y limiter, sur nos performances financières futures, la structure de notre capital et les procédures applicables, notre stratégie commerciale, nos objectifs de croissance, les opportunités de marché, nos plans opérationnels, y compris l’issue de procédures judiciaires. L’emploi du futur et du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », ainsi que d’autres expressions similaires, vise à identifier ces énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats exprimés ou implicites et les résultats réels, y compris les risques liés à :

Notre capacité à conserver et à développer nos relations avec les consommateurs et les commerçants ;

La concurrence et les évolutions technologiques ;

La conformité réglementaire et les exigences en matière de licences ;

Notre capacité à tirer les avantages escomptés de nos accords de financement ;

La gestion du risque de crédit et la disponibilité des financements ;

La conjoncture économique générale et la volatilité des marchés ; et

Notre capacité à nous développer sur de nouveaux marchés et à lancer de nouveaux produits.

Les déclarations prospectives reflètent notre opinion à la date de publication du présent communiqué et sont basées sur les informations dont nous disposons actuellement. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives et doivent examiner les facteurs de risque dans nos documents déposés auprès de la SEC pour une discussion plus complète des risques.

Catégorie : Actualités de partenariat

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.