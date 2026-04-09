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Andersen Global在格林纳达成立成员公司，扩大加勒比地区业务布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着JD Consulting启用Andersen品牌并成为成员公司，同时成立Andersen in Grenada，Andersen Global持续强化在加勒比地区的业务布局。

Andersen in Grenada是一家专业服务公司，为私人客户、业主经营企业、中小企业和多个行业的各类机构提供会计、税务和商业咨询服务。该公司由董事总经理Johnson Dion牵头，依托深厚的本地洞察和全球知名专业人士团队，提供量身定制、切实可行的解决方案，助力客户实现财务稳定性、高效运营和可持续增长。

董事总经理Johnson Dion表示：“启用Andersen品牌标志着本公司发展历程中的重要一步。我们始终秉持诚信和卓越的理念，专注提供高品质、以客户为中心的咨询服务。成为成员公司将增强我们以更广泛的服务支持客户的能力，同时保留我们一贯秉持的个性化服务方式。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Andersen in Grenada的成立体现了该公司在本地市场长期深耕的地位和持续发展的历程。Johnson打造的业务团队以诚信和稳健为根基，他的领导为我们在加勒比地区的持续扩张提供了有力支撑。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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