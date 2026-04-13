Textron Aviation Defense recebe contrato de cinco anos para serviços de engenharia de sustentação e gerenciamento de programas para a frota de aeronaves Beechcraft T-6 Texan II

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation Defense LLC, uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que recebeu um contrato de cinco anos do governo dos EUA, avaliado em mais de US$ 150 milhões, para fornecer serviços de engenharia de sustentação e gerenciamento de programas (SEPM) para a frota de aeronaves T-6A, T-6B e T-6D da Força Aérea, Marinha e Exército dos EUA.

O contrato, concedido inicialmente em 2021, estende os serviços de engenharia de sistemas e gerenciamento de programas por mais cinco anos, abrangendo engenharia de sustentação e sistemas, gerenciamento de programas e suporte para programas de manutenção, reparos, modificações e integridade. A modificação eleva o valor total acumulado do contrato para um teto de US$ 510.000.000, ante o teto anterior de US$ 240.000.000. O trabalho será realizado em Wichita, Kansas.

“Este contrato SEPM subsequente reflete a confiança contínua do Escritório do Programa Conjunto T-6 do Governo dos EUA em nossa equipe e em nossa capacidade de manter a frota de T-6 Texan II pronta para a missão”, disse Travis Tyler, presidente e CEO da Textron Aviation Defense. “Nosso foco permanece em manter a disponibilidade das aeronaves e apoiar nossos clientes no treinamento da próxima geração de pilotos militares.”

Sobre o Beechcraft T-6 Texan II

O Beechcraft T-6 Texan II é o principal treinador de voo militar do mundo. Com quase 100 anos de experiência e mais de 255.000 aeronaves entregues em todo o mundo, os baixos custos de aquisição, operação e manutenção do Texan II permitem que as forças aéreas globais acelerem a formação de pilotos. Com uma base instalada que mais do que quadruplica a do seu concorrente mais próximo, a família de aeronaves Beechcraft T-6 Texan II é o sistema de treinamento integrado (ITS) número um do mundo há mais de 20 anos. O Texan II se beneficia de uma linha de produção ativa com um nível de prontidão de fabricação (MRL) líder do setor, de 10, além de uma cadeia de suprimentos comprovada.

Sobre a Textron Aviation Defense LLC

A Textron Aviation Defense LLC é uma subsidiária da Textron Aviation Inc. Com um legado de milhares de sistemas de treinamento integrado Beechcraft e Cessna comprovados, produzidos e utilizados em missões no coração dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, os clientes militares recorrem à Textron Aviation Defense quando precisam de soluções aéreas para suas missões críticas. Fornecedora do principal treinador de voo militar do mundo, a Textron Aviation Defense equipa militares em todo o mundo e é líder em baixos custos de aquisição, manutenção e treinamento. A frota Beechcraft T-6 Texan II e AT-6 Wolverine de mais de 1.000 aeronaves registrou mais de 5 milhões de horas em duas escolas de voo militar da OTAN e em 15 países desde 2001. Para obter mais informações, acesse www.defense.txtav.com

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse www.textron.com.

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