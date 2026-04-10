Magna AI與Corvit Networks建立策略聯盟，加速巴基斯坦國家人工智慧發展

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由Trend Micro與Wistron Digital Technology Holding Company（WDH）共同創立，並與NVIDIA進行策略合作的全球全價值鏈主權AI轉型領軍企業Magna AI, Inc.今天宣布與巴基斯坦首屈一指的技術培訓和數位服務機構Corvit Networks (Pvt.) Ltd.簽署諒解備忘錄。該協議旨在建立策略合作框架，推動主權AI基礎設施、平台和人才隊伍的建設，從而加速巴基斯坦的國家人工智慧轉型。

此次合作將Magna在人工智慧工程、基礎設施和治理方面的專長與Corvit在巴基斯坦政府、企業和學術生態系統中的廣泛覆蓋範圍相結合，雙方旨在支援開發可擴展且安全的人工智慧能力，使巴基斯坦各地的組織能夠在國家和企業層面部署人工智慧。

這一策略性舉措正值人工智慧成為經濟成長的關鍵驅動力之際。根據沙烏地阿拉伯資料及AI管理局（SDAIA）引述普華永道的報告顯示，在與巴基斯坦經濟規模相當的國家中，人工智慧對GDP的貢獻率可達5.6%，到2030年，在巴基斯坦預計規模達600億美元的數位經濟中，人工智慧有望帶來100億至200億美元的經濟效益。在全球範圍內，預計到2030年，人工智慧專用基礎設施的年度投資將達到4000億美元，凸顯了國家人工智慧基礎設施對經濟競爭力與日俱增的戰略重要性。

此次合作將聚焦於開發支撐巴基斯坦人工智慧生態系統所需的基礎架構，包括共同開發主權AI資料中心和AI工廠，以支援政府、公共部門和企業的工作負載，同時滿足國家資料駐留和監理要求。在此基礎上，雙方將攜手助力開發針對重點領域的次世代人工智慧應用，包括預測智慧、代理式人工智慧系統、數位孿生和高階營運分析。安全和治理仍將是該計畫的核心，涵蓋模型保護、威脅分析和人工智慧驅動的安全營運等企業級功能，並將與國家網路安全框架保持一致。雙方還將提供端對端的人工智慧轉型服務，幫助機構從準備評估過渡到全面部署人工智慧，同時透過人工智慧學院、專業認證和高階主管培訓投資於人才培養，從而為巴基斯坦的人工智慧經濟做好人才生態系統的準備。

「人工智慧正迅速成為經濟競爭力和國家創新的基礎。」Magna AI執行長Moataz BinAli博士表示，「巴基斯坦正處於數位轉型的關鍵時刻。Magna與Corvit Networks的合作旨在助力主權AI基礎設施、平台和人才能力的建設，幫助全國各地的組織充分釋放人工智慧的潛力。」

「Corvit Networks數十年來致力於在巴基斯坦科技生態系統中建立值得信賴的合作關係。」Corvit Networks (Pvt.) Ltd.執行長Kashif Ul Haq表示，「我們將自身在企業賦能和技術教育方面的全國性影響力，與Magna AI在人工智慧基礎設施和轉型方面的全球專長相結合，旨在幫助巴基斯坦提升數位化能力，並培育具備人工智慧應用能力的下一代人才。」

關於Magna AI

Magna AI是一家全球全價值鏈AI轉型服務商，致力於建構主權AI的未來。Magna AI透過涵蓋策略、工程、整合和營運的統一經營模式，設計並提供安全可靠的AI基礎架構、應用程式與相關服務，協助實現可量化、可擴展的長期轉型。憑藉與NVIDIA、Wistron及Trend Micro等公司的策略性產業合作以及次世代技術，Magna AI賦能企業與政府向智慧化、自我調整、適用於未來需求的組織形態演進。

www.magnaai.com

關於Corvit Networks

Corvit Networks是巴基斯坦領先的ICT解決方案和服務公司，致力於為各行各業的企業建立安全可靠的數位化基礎設施。Corvit透過涵蓋IT、OT、電信基礎設施、網路安全、雲端和託管服務的綜合模式，協助企業敏捷且有效率地運作。憑藉著26年的經驗累積和與全球技術領導者的合作，Corvit Networks協助企業建構面向未來、智慧互聯的營運體系。

www.corvit.com/networks

*來源： AETOSWire

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