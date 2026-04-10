エンパイア・ステート・ビル、95周年記念でギラデリの期間限定ポップアップを開催

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ニューヨーク市（NYC）の人気観光名所に、期間限定のスイーツ企画が登場します。エンパイア・ステート・ビル（ESB）は、同ビル1階に店舗を構えるチョコレートおよびアイスクリームショップ、ギラデリ・チョコレート・カンパニーと提携し、 95周年を記念したユニークなポップアップ体験を、4月10日から5月10日まで毎日86階展望デッキで実施すると発表しました。

この節目の記念にあたり、ギラデリ・チョコレート＆アイスクリームショップは、特別仕様の「コング・サンデー」を開発しました。なめらかなバニラアイスクリームに、ギラデリ自慢の特製ホットファッジ、ホイップクリーム、刻みアーモンド、チェリーをトッピングし、さらにチョコレート製の“コング”をあしらった一品です。ギラデリならではの豊かな風味と高品質を生かしたこのサンデーは、今春後半に1階店舗での提供を開始するのに先立ち、期間限定で展望デッキ限定メニューとして販売されます。

展望台のゼネラルマネジャーであるダン・ロゴスキ氏は、 「エンパイア・ステート・ビルの95周年を来場者の皆さまとともに祝えることをうれしく思います。特別に“コング”が登場するESBスタイルのギラデリ限定サンデーほど、ふさわしい祝い方はありません」と述べています。

「コング・サンデー」（$18）および「クラシック・ホットココア」（$11）は、毎日午前10時から午後9時まで提供され、来場者はニューヨーク市で唯一の360度屋外展望デッキからのパノラマビューとともに楽しむことができます。また、34丁目西16番地にあるエンパイア・ステート・ビル1階のギラデリ・チョコレート＆アイスクリームショップでは、サンデー、ココア、シェイク、チョコレートなどの豊富なメニューを味わうこともできます。

ギラデリ・チョコレート・カンパニーのレストランおよびリテール担当バイスプレジデントであるレイシー・ゼーン氏は、「コング・サンデーは、エンパイア・ステート・ビルという私たちの拠点を祝うために開発されました。展望台の来場者の皆さまに、いち早く体験していただけることを大変うれしく思います」とコメントしました。

ポップアップ商品の高解像度画像およびエンパイア・ステート・ビル展望台の画像は、こちらからご覧ください。

なお、展望デッキのチケットはオンラインで購入可能です。

エンパイア・ステート・ビルについて

「世界で最も有名なビル」として知られるエンパイア・ステート・ビルは、エンパイア・ステート・リアルティ・トラスト（ESRT：NYSE）が所有し、ミッドタウン・マンハッタンにおいて基部からアンテナ先端まで高さ1,454フィートを誇ります。総額1億6,500万ドルを投じた展望施設「エンパイア・ステート・ビル・オブザーバトリー・エクスペリエンス」の刷新により、専用の来場者入口、9つのギャラリーで構成されるインタラクティブなミュージアム、そして床から天井までの窓を備えた102階の展望フロアが新設され、まったく新しい体験が創出されました。世界的に有名な86階展望デッキへの導線では、ニューヨーク市およびその先までを見渡せる唯一の360度屋外展望施設として、来場者のニューヨーク体験全体を方向づけるとともに、同ビルの象徴的な歴史から現代のポップカルチャーにおける位置づけまでを網羅的に紹介しています。エンパイア・ステート・ビル・オブザーバトリー・エクスペリエンスは、毎年数百万人の来場者を迎えており、トリップアドバイザーの「2025年トラベラーズチョイス・アワード：ベスト・オブ・ザ・ベスト（観光名所部門）」で4年連続ニューヨーク市第1位に選出されたほか、アメリカ建築家協会（AIA）から「アメリカで最も愛される建物」、ウーバーから「世界で最も人気のある旅行先」、さらにロンリープラネットの「アルティメット・トラベル・リスト」においてもニューヨーク市第1位の観光名所として評価されています。2011年以降、当ビルはすべて再生可能な風力発電によって運営されており、数多くあるフロアには、LinkedInやShutterstockなど多様なオフィステナントが入居し、STATE Grill and Bar、Tacombi、スターバックスなどさまざまな小売店も展開しています。詳細情報や、オブザーバトリー・エクスペリエンスのチケットに関しては、esbnyc.comをご覧ください。また、当ビルのFacebook、X（旧Twitter）、Instagram、Weibo、YouTube、TikTokなど、各種SNSでも情報を発信しています。

ギラデリ・チョコレート・カンパニーについて

ギラデリは、カカオ豆からチョコレート製品までを一貫して手がける“ビーン・トゥ・バー”チョコレートの品質、そしてそれを楽しむ多様なスタイルに強いこだわりを持っています。1852年にサンフランシスコで創業した同社は、最高品質の原材料を用いたプレミアムチョコレート製品の製造に誇りを持っています。ギラデリは、カカオ豆の調達から製造、最終製品に至るまでの全工程を自社で管理する、米国でも数少ない大規模チョコレートメーカーの一つです。この体制に加え、独自のブレンド技術や焙煎・加工方法を組み合わせることで、顧客に最高品質かつ豊かな風味の製品を提供しています。ギラデリは、「ひとくちで、人生をより豊かに（A Bite Better!）」を掲げ、製品づくりを行っています。詳細は、ghirardelli.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。