Energy Vault通过收购850兆瓦储能项目组合进军日本市场，旨在抢占全球增长最快的储能市场之一

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可持续电网级储能和AI计算基础设施解决方案领域的全球领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV)（简称“Energy Vault”或“公司”）今日宣布，通过签署一项具有约束力的协议，从日本国内一家领先储能开发商收购一批电池储能系统项目，从而正式进军日本市场。本次交易包括整合一支成熟的本地能源专家团队，以及收购一个高质量的850兆瓦电池储能系统(BESS)开发项目组合，使Energy Vault能够把握发达经济体中增长最快、结构性优势显著的储能市场之一的机遇。

本次收购的项目组合包含350兆瓦后期阶段BESS项目，计划于2027年下半年开工，2028年下半年起陆续投入商业运营。项目组合还包括500兆瓦前期阶段BESS项目，形成强劲的多年增长储备，为Energy Vault在日本储能市场建立长期领先地位奠定基础。

本次收购使Energy Vault迅速在日本落地业务，直接受益于这一极具吸引力的市场。该市场由电网约束加剧、可再生能源快速渗透，以及BESS容量预计超过50%的复合年增长率共同驱动。本次进军战略的关键一环是将本地开发团队纳入Energy Vault，获得在日本土地权属、复杂许可和电网接入方面的宝贵一线专业经验。通过将这一本地开发经验和执行能力与我们的全球整合、供应链和资产持有专业能力相结合，Energy Vault具备独特优势，能够支持日本的2050年碳中和目标，同时在该国极具吸引力的电力批发套利、容量和平衡市场中实现多元化收益。

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“进军日本市场是公司高增长市场扩张战略的重要组成部分，也是全球最具吸引力的储能增长机遇之一。本次收购使我们在日本市场占据了基础性的领先地位，不仅拥有处于后期阶段且极具吸引力的储能独立发电项目，还具备在日本BESS市场实现最高绩效水平所需的关键本地执行能力。通过将我们自主研发的VaultOS™能源管理软件、全球供应链与经验丰富的本地团队相结合，我们拥有得天独厚的优势，能够加速部署日本电网迫切需要的灵活容量。此外，我们预计将在高增长的AI计算领域应用全新解决方案，进一步扩大市场增长机遇，在既定增长目标之外，打造可预测、高利润率的长期收入流。”

日本能源市场正经历根本性结构转型，逐步走向“收益叠加”模式，BESS资产需要越来越多地从电力批发套利、容量市场和关键平衡服务中获取多元化收益，以保障系统稳定。为适应这一对极高能量密度和严格安全标准提出要求的特殊市场格局，Energy Vault计划采用技术中立策略。这包括部署B-VAULT™交流技术平台并整合替代化学体系，依托公司近期宣布与Peak Energy达成的合作，推动新一代钠离子电池技术商业化。

Piconi补充道：“尽管日本是高度发达的经济体，但其储能市场渗透率仍显著偏低，目前正受可再生能源扩张和电网结构性约束推动而进入加速增长期。重要的是，日本的储能需求并非与用电负荷增长挂钩，而是源于对灵活性、韧性和系统稳定性日益增长的需求，这为我们广泛的解决方案组合提供了强劲、长期的增长动力。”

Energy Vault的平台打造了覆盖整个基础设施生命周期的全集成价值链，从前期开发到长期运营，使公司能够通过自有资产产生稳定、经常性的现金流。通过自主执行工程、采购、施工和持续服务协议等关键职能，Energy Vault在实现多元化收入流的同时保持战略灵活性，能够将资金投入回报最优的领域。

Energy Vault目前在全球范围内拥有的活跃自有资产组合中，运营中和在建的核心能源和AI数字计算基础设施资产总规模已超过1吉瓦，包括近期宣布在美国市场拓展的“供电土地”和“供电壳体”模块化数据中心项目。这些已公布的资产在未来12至36个月内全面建成并投入运营后，预计将产生超过1.8亿美元的年度经常性EBITDA流，远高于公司此前给出的指引。

关于Energy Vault

Energy Vault®开发、部署和运营公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。公司的全面产品组合包括自主研发的电池储能、重力储能和绿氢储能技术，支持多种客户用例，提供安全可靠的能源系统调度和优化服务。每种储能解决方案都由该公司与技术无关的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合在行业内独具特色，可提供定制的短期、长期和多日/超长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。自2024年以来，Energy Vault实施了“自有及运营”资产管理战略，旨在创造可预测、经常性且高利润率的收费收入流，助力公司在快速发展的储能资产基础设施市场中持续增长。如需了解更多信息，请访问www.energyvault.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述反映了公司当前对一系列事项的看法，包括公司的运营情况和财务表现（含未来收入和盈利能力预测）、能否将日本项目组合成功整合到我们的投资组合中、我们在日本建设和运营项目的能力、我们为日本项目组合开发获取经济融资的能力、日本项目组合可实现的利润率，以及对日本公用事业市场的相关假设。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来运营结果的信息，包括对我们的业务计划和战略的描述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“期望”、“表明”、“计划”、“相信”、“打算”、“推测”、“预测”、“估计”、“目标”、“预计”、“应该”、“可能”、“将会”、“也许”、“或许”和“将”等词语以及其他类似表达。我们基于当前的预期、计划和假设做出这些前瞻性陈述或预测，这些预期、计划和假设是根据我们在行业中的经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素做出的。这些前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了我们目前可获得的信息。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测做出的预测，涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括未能签署最终协议、未能获得融资或未能以优惠条件获得融资、我们的战略变化、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景和计划；我们的合同签署、订单、积压订单、许可证获批时间和已开发的项目储备情况的不确定性，这些都与未来的收入相关；无法保证非约束性意向书和其他意向表示能够转化为具有约束力的订单或销售；我们的产品可能存在缺陷或发生其他故障的可能性；我们的商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功；我们发展和维护品牌和声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业相关的进展和预测；我们的供应商及时提供构建我们的储能系统所需的组件或原材料的能力；健康流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的应对措施；我们对获得和维持知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的预期；我们未来的资本需求以及现金来源和用途；我们业务的国际性质以及战争或其他敌对行动对我们业务和全球市场的影响；我们为运营和未来增长获得资金的能力；我们的业务、扩张计划和机会以及我们于2026年3月18日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。该报告可通过SEC的网站www.sec.gov获取。这些因素可能会在我们不时提交给SEC的其他文件中进行更新。新的风险会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，并受本新闻稿中包含的警示声明的明确限制。除非适用法律可能要求，否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

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