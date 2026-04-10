The Empire State Building viert zijn 95-jarig jubileum met een zoete nieuwe pop-up-ervaring van Ghirardelli
The Empire State Building viert zijn 95-jarig jubileum met een zoete nieuwe pop-up-ervaring van Ghirardelli
De exclusieve Ghirardelli Kong Sundae van het ESB is van 10 april tot en met 10 mei verkrijgbaar op het observatiedek op de 86ste verdieping
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Er komt iets zoets naar de topattractie van NYC. The Empire State Building (ESB) heeft vandaag aangekondigd dat het gaat samenwerken met Ghirardelli Chocolate Company. Deze populaire chocolade- en ijssalon bevindt zich op de begane grond van het gebouw en brengt van 10 april tot en met 10 mei elke dag een unieke pop-up ter ere van het 95ste jubileum naar het observatiedek op de 86ste verdieping.
Ter ere van dit mijlpaaljubileum heeft Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop de exclusieve Kong Sundae gecreëerd: romig vanille-ijs met daarop Ghirardelli's kenmerkende, ambachtelijk gemaakte warme fudge, slagroom, amandelblokjes, een kers en een Chocolatey Kong bovenop.
