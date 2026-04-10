The Empire State Building viert zijn 95-jarig jubileum met een zoete nieuwe pop-up-ervaring van Ghirardelli

De exclusieve Ghirardelli Kong Sundae van het ESB is van 10 april tot en met 10 mei verkrijgbaar op het observatiedek op de 86ste verdieping

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Er komt iets zoets naar de topattractie van NYC. The Empire State Building (ESB) heeft vandaag aangekondigd dat het gaat samenwerken met Ghirardelli Chocolate Company. Deze populaire chocolade- en ijssalon bevindt zich op de begane grond van het gebouw en brengt van 10 april tot en met 10 mei elke dag een unieke pop-up ter ere van het 95ste jubileum naar het observatiedek op de 86ste verdieping.

Ter ere van dit mijlpaaljubileum heeft Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop de exclusieve Kong Sundae gecreëerd: romig vanille-ijs met daarop Ghirardelli's kenmerkende, ambachtelijk gemaakte warme fudge, slagroom, amandelblokjes, een kers en een Chocolatey Kong bovenop.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact voor de media:

Empire State Realty Trust
Jamie Heitner
212-400-3339
jheitner@esrtreit.com

