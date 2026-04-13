Textron Aviation Defense heeft een vijfjarig contract binnengehaald voor onderhoudstechniek en programmabeheer voor de Beechcraft T-6 Texan II-vloot

original Textron Aviation Defense continues to support sustainment of more than 700 Beechcraft T-6 Texan II aircraft under a renewed five‑year SEPM contract

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Defense LLC, een dochteronderneming van Textron Inc. (NYSE: TXT), heeft vandaag bekendgemaakt dat het een vijfjarig contract van de Amerikaanse overheid ter waarde van meer dan 150 miljoen dollar heeft binnengehaald voor het leveren van diensten op het gebied van Sustaining Engineering and Program Management (SEPM) voor de vloot van T-6A-, T-6B- en T-6D-vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht, marine en landmacht..

De opdracht werd voor het eerst toegekend in 2021 en verlengt de diensten op het gebied van systeemengineering en programmabeheer met nog eens vijf jaar. Deze omvatten onderhouds- en systeemengineering, programmabeheer en ondersteuning bij onderhoud, reparaties, aanpassingen en integriteitsprogramma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact voor de media:
Doug Scott
+1.316.347.0116
dscott2@txtav.com
txtav.com

Textron Aviation Defense LLC

Headquarters: Wichita, Kansas, USA
CEO: Ron Draper
Employees: 13,000
More News From Textron Aviation Defense LLC

Samenvatting: Capaciteiten van de vloot Cessna-vliegtuigen met zuigermotoren versterkt dankzij nieuwe cockpit en systeemupgrades

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), kondigde vandaag een reeks nieuwe verbeteringen aan voor haar line-up Cessna-vliegtuigen met zuigermotoren, waaronder de Cessna Skyhawk, Cessna Skylane, Cessna Turbo Skylane en Cessna Turbo Stationair HD. Deze updates omvatten de introductie van de Garmin G1000 NXi System Release 7 avionica-upgrade en het Lycoming dual EIS (dual Electronic Ignition System). Dual EIS, dat eerder voor de Cessna Skyhawk...

Samenvatting: Cessna Citation Longitude en Citation Ascend debuteren op de AERO Friedrichshafen samen met een legendarische line-up van Cessna, Beechcraft en Pipistrel vliegtuigen

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--De Cessna Citation Longitude en de Cessna Citation Ascend, ontworpen en gebouwd door Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), zullen naar verwacht hun showdebuut maken samen met een legendarische line-up van Cessna, Beechcraft en Pipistrel vliegtuigen op de AERO Friedrichshafen, die doorgaat van 22 tot 25 april in Friedrichshafen, Duitsland. Dit wordt eveneens het Europese showdebuut voor de Citation Ascend. Textron Aviation houdt een stevi...

Samenvatting: Cessna SkyCourier versterkt missieveelzijdigheid met nieuwe optie voor bedienbare deur tijdens de vlucht

SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een dochteronderneming van Textron Inc. (NYSE: TXT), heeft vandaag een nieuwe optie aangekondigd voor een bedienbare deur tijdens de vlucht voor de passagiersvariant van de Cessna SkyCourier, een tweemotorige turboprop voor grote utiliteitsdoeleinden. Deze optie vergroot de veelzijdigheid van het toestel voor speciale missies, waaronder militaire, humanitaire en commerciële activiteiten. De functionaliteit zal naar verwachting in 2028 als...
