Textron Aviation Defense heeft een vijfjarig contract binnengehaald voor onderhoudstechniek en programmabeheer voor de Beechcraft T-6 Texan II-vloot

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Defense LLC, een dochteronderneming van Textron Inc. (NYSE: TXT), heeft vandaag bekendgemaakt dat het een vijfjarig contract van de Amerikaanse overheid ter waarde van meer dan 150 miljoen dollar heeft binnengehaald voor het leveren van diensten op het gebied van Sustaining Engineering and Program Management (SEPM) voor de vloot van T-6A-, T-6B- en T-6D-vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht, marine en landmacht..

De opdracht werd voor het eerst toegekend in 2021 en verlengt de diensten op het gebied van systeemengineering en programmabeheer met nog eens vijf jaar. Deze omvatten onderhouds- en systeemengineering, programmabeheer en ondersteuning bij onderhoud, reparaties, aanpassingen en integriteitsprogramma’s.

