Andersen Global zwiększa obecność na Karaibach wraz z dołączeniem firmy członkowskiej z Grenady

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global nie ustaje w wysiłkach na rzecz wzmocnienia obecności w regionie Karaibów – firma JD Consulting przyjmuje szyld Andersen, obejmując status firmy członkowskiej jako Andersen in Grenada.

Andersen in Grenada to firma świadcząca specjalistyczne usługi w dziedzinie rachunkowości, podatków i doradztwa biznesowego na rzecz prywatnych klientów, przedsiębiorstw prowadzonych przez ich właścicieli, MŚP oraz organizacji z wielu różnych branż. Firma, którą kieruje dyrektor zarządzający Johnson Dion, łączy wnikliwą znajomość lokalnych realiów ze zdolnościami uznanych na arenie międzynarodowej specjalistów, zapewniając zindywidualizowane, praktyczne rozwiązania wspierające stabilność finansową, wydajność operacyjną i zrównoważony wzrost.

– Przyjęcie marki Andersen otwiera istotny rozdział w historii rozwoju naszej firmy – powiedział dyrektor zarządzający Johnson Dion. – Zawsze koncentrowaliśmy się na świadczeniu wysokiej jakości usług doradczych ukierunkowanych na klienta, opartych na uczciwości i doskonałej obsłudze. Objęcie statusu firmy członkowskiej wzmacnia nasz potencjał, zapewniając szersze możliwości wspierania klientów przy zachowaniu spersonalizowanego podejścia, które jest naszą wizytówką.

– Debiut Andersen in Grenada odzwierciedla wieloletnią obecność firmy na lokalnym rynku oraz jej ścieżkę rozwoju z biegiem czasu – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Johnson zbudował praktykę opartą na uczciwości i konsekwentnych staraniach, a jego przywództwo przyczynia się do naszych ciągłych wysiłków na rzecz dalszej ekspansji w regionie Karaibów.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

