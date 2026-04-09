Andersen Global renforce sa présence dans les Caraïbes avec le lancement d’un cabinet membre à la Grenade

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue de renforcer sa présence dans les Caraïbes avec JD Consulting, qui adopte la marque Andersen et devient un cabinet membre, marquant ainsi le lancement d’Andersen in Grenada.

Andersen in Grenada est un cabinet de services professionnels qui propose des services de comptabilité, de fiscalité et de conseil d’affaires à une clientèle privée, à des entreprises gérées par leurs propriétaires, à des PME et à des organisations issues de divers secteurs. Dirigé par Johnson Dion, le cabinet allie une connaissance approfondie du marché local à l’expertise de professionnels de renommée mondiale, et propose des solutions concrètes et sur mesure favorisant la stabilité financière, l’efficacité opérationnelle et la croissance durable.

« L’adoption de la marque Andersen marque une étape importante dans la croissance de notre cabinet », a déclaré Johnson Dion, directeur général. « Notre priorité a toujours été de fournir des services de conseil de haute qualité, axés sur le client et fondés sur l’intégrité et l’excellence. Devenir un cabinet membre nous permet d’accompagner nos clients de manière plus efficace grâce à des compétences élargies, tout en conservant l’approche personnalisée qui caractérise notre cabinet. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « Le lancement d’Andersen in Grenada témoigne du rôle de longue date que le cabinet joue sur le marché local et de son évolution au fil du temps. Johnson a su bâtir un cabinet fondé sur l’intégrité et la cohérence, et ses qualités de leadership soutiendront notre processus d’expansion continue dans la région des Caraïbes. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composés de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

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