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INNIO和Rehlko签署1.25吉瓦燃气发动机产能框架协议

  • 产能分配用于支撑全球快速增长的数据中心和灵活发电需求
  • 本框架协议扩大了Rehlko现有700兆瓦的固定预留额度
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INNIO和Rehlko宣布签署1.25吉瓦燃气发动机产能框架协议

奥地利延巴赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- INNIO Group今日宣布与Rehlko签署一项燃气发动机战略框架协议，在未来三年内锁定1.25吉瓦(GW)的发动机产能。该协议正式确定并扩大了Rehlko现有的700兆瓦固定预留额度，该部分已包含在本次锁定的多年期产能分配中。协议旨在支撑全球主要市场中数据中心和灵活发电项目快速增长的需求。

INNIO Group总裁兼首席执行官Olaf Berlien博士评论道：“通过这份框架协议，我们正在加强与Rehlko的合作伙伴关系，并在需求快速增长的市场中建立长期规划确定性。它确保我们的客户即使在数据中心和电网稳定项目等高度关键的应用领域，也能继续信赖我们成熟的技术和可靠的执行 。”

Rehlko总裁兼首席执行官Brian Melka表示：“这项协议增强了我们为客户在数据中心基础设施和灵活发电领域开展长期投资提供支持的能力。在需求由结构性市场因素而非周期性因素驱动的当下，锁定多年期供应提升了交付的可见性和信心。”

Rehlko将通过其内部工程、交付和生命周期解决方案平台Clarke Energy交付这些项目。Clarke Energy与INNIO拥有超过30年的合作历程，支持的全球装机容量超过10吉瓦，其中大部分均签有长期服务协议。

在数据中心建设和电网韧性投资均迎来前所未有的增长之际，本框架协议为Rehlko及其客户提供了长期供应保障。本次锁定产能中的很大一部分，将用于满足超大规模、托管和企业数据中心运营商快速分阶段扩张带来的持续需求。

关于INNIO Group

INNIO Group是领先的能源解决方案与服务提供商，助力各行业与社区在当下实现可持续能源的有效应用。依托Jenbacher和Waukesha两大产品品牌，以及AI驱动的myplant数字平台，INNIO Group为数据中心电力基础设施、分布式发电及压缩应用提供创新解决方案。凭借灵活、可扩展且具备韧性的能源解决方案与服务，INNIO Group帮助客户在整个能源价值链中推动能源转型，即便在电网无法覆盖的区域，也能帮助确保可靠的能源供应。

如需了解更多信息，请访问INNIO Group网站： innio.com 。请在 XLinkedIn 上关注INNIO Group。

INNIO、Jenbacher、Waukesha和myplant是INNIO Group或其子公司在欧盟、美国和其他国家的商标或注册商标。如需查看INNIO Group商标列表，请访问 innio.com/trademarks 。所有其他商标和公司名称均为其各自所有者的财产。

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