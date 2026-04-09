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Moody’s將信用與合規工作流程直接整合至Anthropic的Claude

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s Corporation (NYSE: MCO) 與Anthropic今天宣布，將透過專屬「模型上下文協議」(MCP) 應用程式，讓Moody’s Agentic Solutions (MAS) 在Anthropic的Claude環境（包括Claude Desktop、Claude.ai和Claude Enterprise）原生可用。兩家公司合作將Moody’s具決策級水準的風險情報引入Anthropic的尖端人工智慧環境中，以受監管機構需要的規模與速度遞出值得信賴且可審計的成果。

「唯有建構在可靠、可考驗且可行動智慧之上的企業，才能夠在人工智慧世界中脫穎而出。」Moody’s數位內容與創新主任Cristina Pieretti說，「Moody’s提供這樣的智慧層——互連、具決策級能力，而且現已直接整合到Claude環境中讓我們的客戶使用。」

此外，Moody’s正在自己的營運體系中佈署Claude Enterprise、Claude Code和Claude Desktop，加速產品開發生命週期，推動人工智慧發展藍圖。

「Claude專為那些高利害關係且產出成果必須經得起考驗的工作場域而打造——這正是信用與合規團隊每天所面臨的實際狀況。」Anthropic美洲主任Kate Jensen說，「Moody’s正全力將Moody’s的Agentic Solutions原生整合到Claude中以服務他們的客戶，同時也在自己的營運體系中佈署Claude。」

在推出時，Moody’s專為特定用途打造的智慧代理將為金融機構提供信用分析支援，包括生成備忘錄、同業比較以及評分卡評估等功能；同時也將支援涵蓋實體分析、整理股權結構、負面媒體篩選及制裁查核等環節的合規工作流程。所有結果都將透過專屬MCP整合以互動式報告的形式直接呈現在Claude平台內部。該整合在協定層級與Moody’s智慧資料互連，使智慧代理能夠直接在Claude環境中原生運作並內聯輸出，客戶無須在不同系統之間來回切換。

對金融機構的信用分析師來說，過去需要耗費數小時跨平台蒐集資料、將評級、研究報告及財務資料編纂為一份經得起考驗的備忘錄的工作流程，現在已能直接在Claude內部透過對話形式輕鬆完成；其輸出成果具備受監管環境所要求的詳實溯源、可解釋性以及完整審計。對KYC及合規領域的專業人士來說，涵蓋整理股權結構、負面媒體分析及制裁查核等環節的實體審查工作流程現已整合為一套直接呈現在Claude界面中的單一流程。

Moody’s專為Claude環境規劃了一系列代理式工作流程，今天推出的方案是其中第一項成果。後續還將陸續推出涵蓋風險監測及投資組合智慧等更多功能。

每個智慧代理均以Moody’s的互連智慧為基礎。這個統一架構內含6億個實體、20億個所有權關聯，以及橫跨信用、合規和營運領域的互連風險情報。其輸出結果具備有效性、可解釋性及可審計性，完全符合受監管環境中高利害決策所要求的嚴苛標準。

如需進一步詳情，請造訪：http://moodys.com/agenticsolutions

關於Moody’s Corporation

在風險日益相互關聯的世界中，Moody’s (NYSE: MCO)的資料、見解和創新技術協助客戶全面瞭解其所處的世界並挖掘商機。憑藉在全球市場的豐富經驗和遍布40多個國家的約16,000名多元化員工，Moody’s為客戶提供全面的視角，使其自信行事並茁壯成長。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本文件中的某些陳述為前瞻性陳述，依據對Moody’s業務和營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。此類陳述涉及估計、預測、目標、預計、預期和不確定性，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績或結果大相逕庭。股東和投資人應注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。本文件中的前瞻性陳述和其他資訊於發稿之日做出，除非適用法律或法規要求，否則Moody’s沒有義務（也不打算）在未來公開對該等陳述進行補充、更新或修改，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。上述因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致Moody’s的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭。這些內容在Moody’s截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」，以及該公司不時向美國證券交易委員會(SEC)遞交的其他文件中或由此而含有的資料中具有更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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