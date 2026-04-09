Andersen Global breidt zijn aanwezigheid in de Caraïben uit met de lancering van een lidbedrijf in Grenada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn aanwezigheid in het Caraïbisch gebied versterken nu JD Consulting zich onder de merknaam Andersen schaart en een lidbedrijf wordt om Andersen in Grenada te lanceren.

Andersen in Grenada is een bedrijf dat instaat voor professionele services op gebied van boekhouding, belastingen en bedrijfsadviesdiensten voor privéklanten, bedrijven beheerd door eigenaars, kmo's en organisaties in uiteenlopende sectoren. Het bedrijf, geleid door algemeen directeur Johnson Dion, combineert sterk lokaal inzicht met wereldwijd erkende professionals en levert gepersonaliseerde, praktische oplossingen die financiële stabiliteit, operationele efficiëntie en duurzame groei ondersteunen.

“Het aannemen van het merk Andersen markeert een belangrijke stap in de groei van ons bedrijf,” verklaart algemeen directeur Johnson Dion. “Onze focus was altijd al gericht op het leveren van kwaliteitsvolle adviesdiensten gericht op de klant, geworteld in integriteit en uitmuntendheid. Een lidbedrijf worden bevordert ons vermogen om klanten te steunen met ruimere capaciteiten, terwijl de gepersonaliseerde benadering behouden blijft die onze praktijk typeert.”

“De lancering van Andersen in Grenada is een getuigenis van de reeds lang bevestigde rol van het bedrijf op de lokale markt en de evolutie ervan na verloop van tijd,” verklaart Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Johnson heeft een praktijk uitgebouwd die gestoeld is op integriteit en consistentie, en zijn leiderschap ondersteunt onze continue uitbreiding in het Caraïbisch gebied.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidbedrijven bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door het Amerikaanse lidbedrijf Andersen Tax LLC en telt nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven.

