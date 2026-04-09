Moody’s Corporation将信用与合规工作流程无缝集成至Claude平台

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Moody’s Corporation（NYSE：MCO）与Anthropic今日联合宣布，Moody’s代理式解决方案（Moody’s Agentic Solutions，简称MAS）将通过专门构建的模型上下文协议（Model Context Protocol，MCP）应用，在Anthropic的Claude环境中实现原生接入，覆盖Claude Desktop、Claude.ai及Claude Enterprise。此次合作将把Moody’s具备决策级价值的风险洞察能力引入Anthropic的前沿人工智能生态，在满足受监管机构对合规与可审计性的严格要求下，以更高的规模与效率提供可信赖的输出。

Moody’s Corporation数字内容与创新负责人Cristina Pieretti表示：“在人工智能驱动的时代，真正具备领先优势的机构，必然以可信、可验证且可付诸行动的智能为基础。Moody’s正是这一智能能力层的提供者——实现信息互联、具备决策级价值，如今更可直接嵌入Claude环境，融入客户已在使用的工作场景之中。”

此外，Moody’s Corporation正将Claude Enterprise、Claude Code及Claude Desktop引入其自身运营体系，以加速支撑其人工智能战略路线的产品开发全流程。

Anthropic美洲区负责人Kate Jensen表示：“Claude专为高风险、高要求的工作场景而打造，其输出需具备可验证性与可辩护性，这正是信用与合规团队每天面临的核心需求。Moody’s正全面推进这一布局——一方面将Moody’s代理式解决方案（MAS）原生嵌入Claude，为客户提供支持；另一方面在其自身运营中部署Claude，深化应用。”

在产品发布初期，Moody’s Corporation将推出专门构建的智能代理，支持金融机构开展信用分析工作，涵盖分析备忘录生成、同业对比分析及评分卡评估等核心场景；同时亦将覆盖合规流程，包括主体画像构建、股权结构梳理、负面舆情筛查及制裁核查等关键环节。上述功能将通过专门构建的模型上下文协议（Model Context Protocol，MCP）集成，以交互式报告形式直接呈现于Claude环境中。该集成在协议层面打通Moody’s的智能数据能力，使相关代理能够在Claude环境中原生运行，并以内嵌方式生成分析结果，无需客户在不同系统之间切换，从而实现更高效、流畅的工作体验。

对于金融机构的信用分析师而言，过去需在多个平台间耗费数小时收集数据、整合评级、研究及财务信息并形成具备充分依据的分析备忘录的工作流程，如今可在Claude环境中通过对话方式一体化完成；其输出同时具备受监管环境所要求的来源可追溯性、可解释性及完整的审计轨迹。对于了解您的客户（KYC）及合规专业人士而言，涵盖股权结构梳理、负面舆情分析及制裁核查等关键环节的主体筛查流程，现已整合为单一、统一的工作流，并可直接在Claude界面中呈现与执行。

此次发布是Moody’s Corporation在Claude环境中推进代理式工作流布局的首个里程碑，未来还将持续推出覆盖风险监测与投资组合智能等领域的更多功能。

每一项智能代理能力均建立在Moody’s的互联智能体系之上。该统一架构覆盖6亿个实体与20亿条所有权关系，并整合横跨信用、合规及运营领域的关联风险情报。其输出结果具备有效性、可解释性与可审计性，能够满足受监管环境中高风险决策所需的严格标准。

如需了解更多信息，请访问：http://moodys.com/agenticsolutions。

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