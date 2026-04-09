Energy Vault betreedt Japanse markt met overname van een energieopslagportfolio van 850 MW, klaar om een van 's werelds snelst groeiende markten voor energieopslag te veroveren

De strategische acquisitie zorgt voor een onmiddellijke, gelokaliseerde voetafdruk in Japan, waardoor de wereldwijde eigendoms- en exploitatiestrategie van Energy Vault wordt bevorderd in een snelgroeiende, ondergepenetreerde markt

De transactie omvat de onboarding van een beproefd lokaal Japans ontwikkelingsteam en 350 MW aan projecten in een vergevorderd stadium die gericht zijn op het bereiken van Notice to Proceed (NTP) in de tweede helft van 2027, met verwachte commerciële exploitatiedatums (COD) medio 2028

De overname brengt het totale aantal MW's voor de verworven, in aanbouw en in bedrijf genomen activa van Energy Vault op ruim 1 GW in alle activaklassen en regio's. Dit zal naar verwachting ruim $ 180 miljoen aan jaarlijks terugkerende EBITDA-run-rate opleveren, eerder dan eerdere verwachtingen