Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Caribien med lanceringen af medlemsfirma i Grenada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at styrke sin tilstedeværelse i Caribien, idet JD Consulting tager Andersen-navnet til sig og bliver en medlemsvirksomhed, hvilket markerer lanceringen af Andersen i Grenada.

Andersen i Grenada er et professionelt servicefirma, der leverer regnskabs-, skatte- og forretningsrådgivning til privatkunder, ejerdrevne virksomheder, SMV'er og organisationer på tværs af en række brancher. Under ledelse af administrerende direktør Johnson Dion kombinerer firmaet stærk lokal indsigt med globalt anerkendte fagfolk og leverer skræddersyede, praktiske løsninger, der understøtter finansiel stabilitet, operationel effektivitet og bæredygtig vækst.

"At adoptere Andersen-brandet markerer et vigtigt skridt i vores virksomheds udvikling," udtalte administrerende direktør Johnson Dion. "Vores fokus har altid været at levere kundefokuseret rådgivning af høj kvalitet, forankret i integritet og ekspertise. At blive en medlemsvirksomhed styrker vores evne til at støtte kunder med bredere kompetencer, samtidig med at vi bevarer den personlige tilgang, der kendetegner vores praksis."

"Lanceringen af Andersen i Grenada afspejler firmaets mangeårige position på det lokale marked og dets udvikling over tid," sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Johnson har opbygget en praksis baseret på integritet og konsistens, og hans lederskab understøtter vores fortsatte ekspansion på tværs af Caribien."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

