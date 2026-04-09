Andersen Global estende la presenza nei Caraibi con il lancio di un'azienda membro a Grenada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continua a rafforzare la sua presenza nei Caraibi, con JD Consulting che adotta il marchio Andersen e diventa un'azienda membro, lanciando Andersen a Grenada.

Andersen a Grenada è una società di servizi professionali che offre servizi di consulenza in materia di contabilità, fiscalità e business a clienti privati, aziende gestite da proprietari, PMI e organizzazioni in un'ampia gamma di settori. Sotto la guida dell'AD Johnson Dion, l'azienda abbina solide conoscenze locali e professionisti riconosciuti a livello mondiale, offrendo soluzioni pratiche, personalizzate, che supportano la stabilità finanziaria, l'efficienza operativa e la crescita sostenibile.

“L'adozione del marchio Andersen segna un passo importante nella crescita della nostra azienda”, ha dichiarato l'AD Johnson Dion. “La nostra attenzione è sempre stata sulla fornitura di servizi di consulenza di alta qualità, incentrati sul cliente, radicati nell'integrità e nell'eccellenza. Diventare un'azienda membro potenzia la nostra capacità di supportare i clienti con capacità più ampie, mantenendo al contempo l'approccio personalizzato che definisce la nostra pratica”.

“Il lancio di Andersen a Grenada riflette il ruolo di lunga data dell'azienda nel mercato locale e la sua evoluzione nel tempo”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Johnson ha creato una pratica fondata sull'integrità e la coerenza, e la sua leadership supporta la nostra continua espansione nell'intera regione caraibica”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società membro indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni in tutto il mondo. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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