-

Andersen Global estende la presenza nei Caraibi con il lancio di un'azienda membro a Grenada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continua a rafforzare la sua presenza nei Caraibi, con JD Consulting che adotta il marchio Andersen e diventa un'azienda membro, lanciando Andersen a Grenada.

Andersen a Grenada è una società di servizi professionali che offre servizi di consulenza in materia di contabilità, fiscalità e business a clienti privati, aziende gestite da proprietari, PMI e organizzazioni in un'ampia gamma di settori. Sotto la guida dell'AD Johnson Dion, l'azienda abbina solide conoscenze locali e professionisti riconosciuti a livello mondiale, offrendo soluzioni pratiche, personalizzate, che supportano la stabilità finanziaria, l'efficienza operativa e la crescita sostenibile.

“L'adozione del marchio Andersen segna un passo importante nella crescita della nostra azienda”, ha dichiarato l'AD Johnson Dion. “La nostra attenzione è sempre stata sulla fornitura di servizi di consulenza di alta qualità, incentrati sul cliente, radicati nell'integrità e nell'eccellenza. Diventare un'azienda membro potenzia la nostra capacità di supportare i clienti con capacità più ampie, mantenendo al contempo l'approccio personalizzato che definisce la nostra pratica”.

“Il lancio di Andersen a Grenada riflette il ruolo di lunga data dell'azienda nel mercato locale e la sua evoluzione nel tempo”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Johnson ha creato una pratica fondata sull'integrità e la coerenza, e la sua leadership supporta la nostra continua espansione nell'intera regione caraibica”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società membro indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni in tutto il mondo. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global espande la sua presenza in Africa aggiungendo Bravura

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza in Africa tramite un accordo di collaborazione stretto con Bravura, un’importante società indipendente di consulenza e questioni fiscali con sedi nel Sud Africa e in Namibia. Fondata nel 1999, Bravura offre soluzioni di consulenza in ambito finanziario e fiscale ad aziende private e quotate in borsa, a imprenditori e a famiglie con un patrimonio netto di notevole consistenza nella regione. Combina vaste competenze finanzia...

Andersen Global amplia le capacità in Canada con l'aggiunta dello studio legale Parlee McLaws

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global amplia la sua presenza in Canada con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice Parlee McLaws LLP, aggiungendo capacità legali complementari alla sua piattaforma esistente nel Paese. Fondata nel 1883, Parlee McLaws fornisce un'ampia gamma di servizi legali, compreso diritto societario e commerciale, diritto dei valori mobiliari, contenzioso, diritto immobiliare, diritto del lavoro, proprietà intellettuale, energia, insolvenza, diritto amministrativa e...

Andersen Global rafforza la piattaforma di mobilità globale con l'aggiunta di un'azienda membro

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza in Svizzera con l'aggiunta della nuova azienda membro Exactio, potenziando le sue capacità di mobilità globale e migliorando ulteriormente il suo modello di servizi professionali integrati e multidisciplinari. Exactio offre servizi personalizzati di consulenza e conformità in materia di mobilità globale a società multinazionali e individui mobili a livello internazionale. Il team esperto dell'azienda fornisce consulenza in...
Back to Newsroom