Energy Vault fait son entrée sur le marché japonais avec l’acquisition d’un portefeuille de stockage d’énergie de 850 MW, s’apprêtant à conquérir l’un des marchés du stockage d’énergie qui connaît la croissance la plus rapide au monde

WESTLAKE VILLAGE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou la « société »), leader mondial des solutions durables de stockage d’énergie à l’échelle du réseau et d’infrastructures informatiques basées sur l’IA, a annoncé aujourd’hui son entrée officielle sur le marché japonais par le biais d’un accord contraignant visant à acquérir un portefeuille de projets BESS auprès d’un développeur national de premier plan dans le domaine du stockage d’énergie. La transaction comprend l’intégration d’une équipe bien établie d’experts locaux en énergie et l’acquisition d’un portefeuille de développement de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) de haute qualité, d’une capacité de 850 MW, ce qui positionne Energy Vault pour tirer parti de l’un des marchés de stockage d’énergie les plus dynamiques et les plus avantageux sur le plan structurel parmi les économies développées.

Le portefeuille acquis comprend 350 MW de projets BESS à un stade avancé, dont la construction devrait débuter au second semestre 2027 et qui devraient entrer en exploitation commerciale à partir du second semestre 2028. Le portefeuille comprend également 500 MW de projets BESS à un stade précoce, offrant un pipeline de croissance solide sur plusieurs années qui positionne Energy Vault pour un leadership à long terme sur le marché japonais du stockage d’énergie.

Cette acquisition établit la présence immédiate d’Energy Vault au Japon, tirant directement parti d’un marché particulièrement attractif, porté par des contraintes croissantes sur le réseau, une pénétration rapide des énergies renouvelables et un TCAC prévu de plus de 50 % pour la capacité BESS. Un élément essentiel de cette stratégie d’entrée sur le marché est l’intégration de l’équipe de développement locale au sein d’Energy Vault, garantissant ainsi une expertise de terrain inestimable en matière de droits fonciers japonais, de procédures d’autorisation complexes et d’interconnexions avec les réseaux publics. En combinant cette expertise locale en matière de développement et cette capacité d’exécution avec notre expertise mondiale en matière d’intégration, de chaîne d’approvisionnement et de propriété d’actifs, Energy Vault est idéalement positionnée pour soutenir les objectifs de neutralité carbone du Japon à l’horizon 2050, tout en générant des rendements diversifiés sur les marchés très attractifs de l’arbitrage de gros, de la capacité et de l’équilibrage du pays.

« L’entrée sur le marché japonais est un élément clé de notre stratégie d’expansion sur les marchés à forte croissance et représente l’une des opportunités de croissance les plus prometteuses au niveau mondial dans le domaine du stockage d’énergie », déclare Robert Piconi, président-directeur général d’Energy Vault. « Cette acquisition nous confère une position de leader fondamentale au Japon, avec des projets IPP de stockage à un stade avancé et attractifs, associés aux capacités d’exécution locales essentielles nécessaires pour atteindre les plus hauts niveaux de performance sur le marché japonais des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). En combinant notre logiciel propriétaire de gestion de l’énergie VaultOS™ et notre chaîne d’approvisionnement mondiale avec une équipe locale éprouvée, nous sommes idéalement positionnés pour accélérer le déploiement de la capacité flexible dont le réseau japonais a un besoin urgent. De plus, nous comptons tirer parti de nos nouvelles solutions dans les segments à forte croissance de l’IA (AI Compute) pour multiplier encore les opportunités de croissance sur ce marché, afin de générer des flux de revenus prévisibles, à forte marge et à long terme, dépassant nos objectifs de croissance précédemment annoncés. »

Le marché japonais de l’énergie connaît actuellement une mutation structurelle fondamentale vers le « revenue stacking », où les actifs BESS sont de plus en plus sollicités pour générer des rendements diversifiés issus de l’arbitrage de gros, des marchés de capacité et des services d’équilibrage critiques afin d’assurer la stabilité du réseau. Pour répondre à ces dynamiques de marché spécifiques, qui exigent une densité énergétique exceptionnellement élevée et des profils de sécurité rigoureux, Energy Vault entend tirer parti de son approche indépendante de toute technologie. Cela inclut le déploiement de sa plateforme technologique B-VAULT™ AC et l’intégration de chimies alternatives, en s’appuyant sur le partenariat récemment annoncé par la société avec Peak Energy pour commercialiser la technologie de batterie sodium-ion de nouvelle génération.

« Bien qu’il s’agisse d’une économie hautement développée, le marché japonais du stockage d’énergie reste largement sous-exploité et entre désormais dans une période de croissance accélérée, portée par l’expansion des énergies renouvelables et les contraintes structurelles du réseau. Il est important de noter que la demande de stockage au Japon n’est pas liée à la croissance de la charge, mais au besoin croissant de flexibilité, de résilience et de stabilité du système, ce qui crée un puissant vent favorable à la croissance à long terme pour notre large portefeuille de solutions », ajoute M. Piconi.

La plateforme d’Energy Vault crée une chaîne de valeur entièrement intégrée couvrant l’ensemble du cycle de vie des infrastructures, du développement initial à l’exploitation à long terme, ce qui permet à la société de générer des flux de trésorerie stables et récurrents à partir de ses actifs propres. En assurant elle-même les fonctions essentielles telles que l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et les contrats de services continus, Energy Vault génère des sources de revenus diversifiées tout en conservant une flexibilité stratégique pour déployer ses capitaux là où ils offrent les meilleurs rendements.

Le portefeuille mondial actif d’actifs détenus par Energy Vault comprend désormais plus de 1 GW d’infrastructures énergétiques critiques et d’infrastructures informatiques numériques basées sur l’IA, en service ou en construction, y compris les extensions récemment annoncées des centres de données modulaires « powered land » et « powered shell » sur le marché américain. Ces actifs annoncés à ce jour devraient générer plus de 180 millions de dollars de flux de BAIIDA annuels et récurrents une fois qu’ils seront entièrement construits et opérationnels dans les 12 à 36 prochains mois, bien en avance sur nos prévisions précédentes.

À propos d’Energy Vault

Energy Vault® développe, déploie et exploite des solutions de stockage d’énergie à l’échelle industrielle conçues pour transformer l’approche mondiale du stockage d’énergie durable. L’offre complète de la société comprend des technologies propriétaires de stockage d’énergie par batterie, par gravité et par hydrogène vert, qui répondent à une grande variété de cas d’utilisation chez les clients et permettent une gestion et une optimisation sûres et fiables des systèmes énergétiques. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel et la plateforme d’intégration du système de gestion de l’énergie indépendant de la technologie de la société. Unique dans le secteur, le portefeuille de technologies innovantes d’Energy Vault propose des solutions de stockage d’énergie sur mesure à court terme, long terme et multi-jours/ultra long terme pour aider les services publics, les producteurs d’électricité indépendants et les grands consommateurs industriels à réduire considérablement leurs coûts énergétiques actualisés tout en maintenant la fiabilité de l’approvisionnement. Depuis 2024, Energy Vault met en œuvre une stratégie de gestion d’actifs « Own & Operate » conçue pour générer des flux de revenus prévisibles, récurrents et à forte marge, positionnant ainsi la société pour une croissance continue sur le marché en pleine évolution des infrastructures d’actifs de stockage d’énergie. Rendez-vous sur www.energyvault.com pour plus d’informations.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de la société concernant, entre autres, ses activités et ses performances financières, y compris les projections de revenus et de rentabilité futures, l’intégration réussie du pipeline japonais dans notre portefeuille, notre capacité à construire et à exploiter des projets au Japon, notre capacité à obtenir un financement économique pour le développement de notre pipeline japonais, les marges réalisables sur notre pipeline japonais et les hypothèses relatives au marché japonais des services publics. Les déclarations prospectives incluent des informations relatives à des résultats d’exploitation futurs possibles ou supposés, y compris des descriptions de notre plan d’affaires et de nos stratégies. Ces déclarations incluent souvent des termes tels qu’« anticiper », « s’attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l’intention de », « projeter », « prévoir », « estimations », « objectifs », « projections », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « pourrait », « sera » et d’autres expressions similaires. Nous fondons ces déclarations ou projections prospectives sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, que nous avons formulés à la lumière de notre expérience dans notre secteur, ainsi que sur nos perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions futures attendues et d’autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les circonstances du moment. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, nos hypothèses et nos attentes en matière de performances futures, compte tenu des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et nos projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre niveau d’activité, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, du niveau d’activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, notamment l’incapacité à conclure des accords définitifs, l’incapacité à obtenir un financement ou à obtenir un financement à des conditions attractives, les changements dans notre stratégie, nos plans d’expansion, nos opportunités clients, nos opérations futures, notre situation financière future, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévisionnels, nos perspectives et nos plans ; l’incertitude quant à nos adjudications, nos commandes, notre carnet de commandes, le calendrier d’obtention des permis et le pipeline développé, qui correspondent à des revenus futurs ; l’absence de garantie que les lettres d’intention non contraignantes et autres manifestations d’intérêt puissent déboucher sur des commandes ou des ventes fermes ; la possibilité que nos produits soient ou soient présumés défectueux ou subissent d’autres défaillances ; la mise en œuvre, l’acceptation par le marché et le succès de notre modèle d’affaires et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et à maintenir notre marque et notre réputation ; les développements et projections relatifs à notre activité, à nos concurrents et à notre secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps opportun les composants ou matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; l’impact des épidémies sanitaires sur notre activité et les mesures que nous pourrions prendre en réponse à celles-ci ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle et à ne pas enfreindre les droits d’autrui ; nos besoins futurs en capitaux ainsi que les sources et les utilisations de trésorerie ; la nature internationale de nos activités et l’impact d’une guerre ou d’autres hostilités sur notre activité et les marchés mondiaux ; notre capacité à obtenir des financements pour nos opérations et notre croissance future ; notre activité, nos projets d’expansion et nos opportunités, ainsi que d’autres facteurs importants évoqués sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 18 mars 2026, ces facteurs pouvant être mis à jour de temps à autre dans d’autres documents déposés auprès de la SEC, accessibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour notre direction de prévoir tous les risques ni d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur nos activités ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pouvons faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le présent communiqué de presse n’est valable qu’à la date du présent communiqué de presse et est expressément qualifiée dans son intégralité par les mises en garde incluses dans le présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si les lois applicables l’exigent. Vous ne devez pas vous fier indûment à nos déclarations prévisionnelles.

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