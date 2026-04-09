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INNIO和Rehlko簽署1.25 GW燃氣引擎產能架構協議

  • 產能分配用於支撐全球快速成長的資料中心和靈活發電需求
  • 本架構協議擴大了Rehlko現有700 MW的固定預留額度
original INNIO和Rehlko宣布簽署1.25 GW燃氣引擎產能架構協議

INNIO和Rehlko宣布簽署1.25 GW燃氣引擎產能架構協議

奧地利延巴赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- INNIO Group今日宣布與Rehlko簽署一項燃氣引擎策略架構協議，在未來三年內鎖定1.25 GW的引擎產能。該協議正式確定並擴大了Rehlko現有的700 MW固定預留額度，該部分已包含在本次鎖定的多年期產能分配中。協議旨在支撐全球主要市場中資料中心和靈活發電專案快速成長的需求。

INNIO Group總裁兼執行長Olaf Berlien博士評論道：「透過這份架構協議，我們正在強化與Rehlko的合作夥伴關係，並在需求快速成長的市場中建立長期規劃確定性。它確保我們的客戶即使在資料中心和電網穩定專案等高度關鍵的應用領域，也能繼續信賴我們成熟的技術和可靠的執行 。」

Rehlko總裁兼執行長Brian Melka表示：「這項協議強化了我們為客戶在資料中心基礎設施和靈活發電領域展開長期投資提供支援的能力。在需求由結構性市場因素而非週期性因素驅動的當下，鎖定多年期供應提升了交付的可視性和信心。」

Rehlko將透過其內部工程、交付和生命週期解決方案平台Clarke Energy交付這些專案。Clarke Energy與INNIO擁有超過30年的合作歷程，支援的全球裝機容量超過10 GW，其中大部分均簽有長期服務協議。

在資料中心建設和電網韌性投資均迎來前所未見的成長之際，本架構協議為Rehlko及其客戶提供了長期供應保障。本次鎖定產能中的很大一部分，將用於滿足超大規模、代管和企業資料中心營運商快速分階段擴張帶來的持續需求。

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INNIO Group是首屈一指的能源解決方案與服務提供者，協助各產業與社群在當下實現永續能源的有效應用。憑藉Jenbacher和Waukesha兩大產品品牌，以及AI驅動的myplant數位平台，INNIO Group為資料中心電力基礎設施、分散式發電及壓縮應用提供創新解決方案。憑藉靈活、可擴充且具備韌性的能源解決方案與服務，INNIO Group協助客戶在整個能源價值鏈中推動能源轉型，即便在電網無法涵蓋的區域，也能協助確保可靠的能源供應。

如欲瞭解更多資訊，請造訪INNIO Group網站： innio.com 。請在 XLinkedIn 上關注INNIO Group。

INNIO、Jenbacher、Waukesha和myplant是INNIO Group或其子公司在歐盟、美國和其他國家的商標或註冊商標。如欲查看INNIO Group商標列表，請造訪 innio.com/trademarks 。所有其他商標和公司名稱均為其各自所有者的財產。

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