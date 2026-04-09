Moody’s incorpora los flujos de trabajo de crédito y cumplimiento normativo directamente en Claude de Anthropic

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) y Anthropic anuncian hoy que Moody’s Agentic Solutions (MAS) estará disponible de forma nativa en el entorno Claude de Anthropic (incluidos Claude Desktop, Claude.ai y Claude Enterprise) a través de una aplicación del Protocolo de Contexto de Modelos (MCP, por sus siglas en inglés) diseñada específicamente para este fin. Las dos empresas incorporan conjuntamente la inteligencia de riesgo de Moody’s, apta para la toma de decisiones, al entorno vanguardista de IA de Anthropic, ofreciendo resultados confiables y auditables a la escala y velocidad que exigen las instituciones reguladas.

“Las instituciones que marcarán el rumbo en un mundo impulsado por la IA serán aquellas que se basen en una inteligencia en la que se pueda confiar, que se pueda defender y sobre la que se pueda actuar”, declaró Cristina Pieretti, directora de Contenido Digital e Innovación de Moody’s. “Moody’s proporciona esa capa inteligente y conectada, apta para la toma de decisiones, que ahora está disponible directamente en el entorno de Claude, donde nuestros clientes ya están trabajando”.

Por otra parte, Moody’s está trabajando en la implementación de Claude Enterprise, Claude Code y Claude Desktop en sus propias operaciones para acelerar el ciclo de vida del desarrollo de productos que impulsa su hoja de ruta de IA.

“Claude está diseñado para tareas que implican riesgos altos y los resultados deben ser defendibles, y eso es exactamente a lo que se enfrentan a diario los equipos de crédito y cumplimiento normativo”, señaló Kate Jensen, directora de Anthropic para América. “Moody’s apuesta de manera decisiva al integrar de forma nativa Moody’s Agentic Solutions en Claude para sus clientes y al implementar Claude en sus propias operaciones”.

Al momento del lanzamiento, los agentes diseñados específicamente por Moody’s darán soporte al análisis de crédito para instituciones financieras (incluyendo la generación de memorandos, comparaciones con pares y evaluaciones de cuadros de mando) así como a flujos de trabajo de cumplimiento normativo que abarcan la elaboración de perfiles de entidades, el mapeo de estructuras de propiedad, la detección de noticias negativas en los medios y la verificación de sanciones. Todo ello se presentará mediante informes interactivos directamente dentro de Claude a través de una integración de MCP dedicada que conecta la inteligencia de Moody’s a nivel de protocolo. Esto permite a los agentes ejecutarse de forma nativa en el entorno de Claude y producir resultados en línea sin que los clientes tengan que cambiar de sistema.

Para un analista de crédito de una institución financiera, los flujos de trabajo que requerían horas de recopilación de datos en múltiples plataformas, reuniendo calificaciones, estudios y datos financieros en un informe fundamentado, ahora pueden ejecutarse de manera conversacional dentro de Claude, con resultados que cuentan con las mismas fuentes, capacidad de explicación y registro de auditoría que exigen los entornos regulados. Para los profesionales de KYC y cumplimiento normativo, los flujos de trabajo de selección de entidades que abarcan el mapeo de la estructura de propiedad, el análisis de noticias negativas en los medios y las verificaciones de sanciones están disponibles como un único flujo de trabajo integrado que se presenta directamente en la interfaz de Claude.

El lanzamiento de hoy es el primero de una serie de flujos de trabajo agénticos de Moody’s previstos para el entorno de Claude, a los que seguirán capacidades adicionales en materia de monitoreo de riesgos e inteligencia de cartera.

Cada agente basa su trabajo en la inteligencia conectada de Moody’s, una arquitectura unificada que abarca 600 millones de entidades, 2000 millones de vínculos de propiedad e inteligencia de riesgo interconectada en los ámbitos crediticio, de cumplimiento normativo y operativo. Los resultados son válidos, explicables y auditables, lo que permite cumplir con los estándares exigidos para la toma de decisiones de alto riesgo en entornos regulados.

Para obtener más información, visite http://moodys.com/agenticsolutions.

Acerca de Moody’s Corporation

En un mundo caracterizado por riesgos cada vez más interconectados, los datos, los conocimientos y las tecnologías innovadoras de Moody's (NYSE: MCO) ayudan a los clientes a desarrollar una visión integral de su mundo y a descubrir oportunidades. Con una rica trayectoria de experiencia en los mercados globales y una fuerza laboral diversa de aproximadamente 16.000 personas en más de 40 países, Moody's ofrece a los clientes la perspectiva integral necesaria para actuar con confianza y prosperar.

Declaración sobre “protección de datos” de la ley de Reformas al Litigio de Valores Privados de 1995

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