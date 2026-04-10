O Empire State Building celebrará seu 95º aniversário com uma nova e deliciosa experiência pop-up da Ghirardelli

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Uma novidade doce chega à principal atração de Nova York. O Empire State Building (ESB) anunciou hoje uma parceria com a Ghirardelli Chocolate Company, a adorada loja de chocolates e sorvetes localizada no térreo do edifício, para trazer um espaço pop-up exclusivo em comemoração ao seu 95º aniversário ao Observatório do 86º andar, todos os dias de 10 de abril a 10 de maio.

Para celebrar a data marcante, a Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop criou o exclusivo Kong Sundae, que consiste em um cremoso sorvete de baunilha coberto com a calda de chocolate quente artesanal exclusiva da Ghirardelli, chantilly, amêndoas picadas, uma cereja e um Kong de chocolate no topo. Elaborado com a riqueza e a qualidade pelas quais a Ghirardelli é conhecida, o sundae estará disponível exclusivamente no Observatório por tempo limitado, antes de chegar à loja do térreo no final da primavera (do hemisfério norte).

“Estamos muito felizes em celebrar o 95º aniversário do Empire State Building com nossos visitantes, e não conseguimos pensar em uma maneira melhor do que com um sundae exclusivo da Ghirardelli, servido ao estilo do Empire State Building, com uma aparição especial do Kong”, disse Dan Rogoski, gerente-geral do observatório.

O Kong Sundae (US$ 18) e o Chocolate Quente Clássico (US$ 11) estarão disponíveis das 10h às 21h diariamente, enquanto os visitantes apreciam a vista panorâmica do único mirante externo de 360 ​​graus da cidade de Nova York. Os visitantes também podem visitar a Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop, localizada no térreo do Empire State Building, na Rua 34 Oeste, nº 16, para explorar o cardápio completo de sundaes, chocolates quentes, milk-shakes e outras delícias de chocolate.

“O Kong Sundae foi criado para celebrar nossa casa no Empire State Building, e estamos muito felizes que os visitantes do Observatório serão os primeiros a experimentá-lo”, disse Lacey Zane, vice-presidente de restaurantes e varejo da Ghirardelli Chocolate Company.

Imagens em alta resolução das atrações temporárias e do Observatório do Empire State Building podem ser encontradas aqui.

Os ingressos para o Observatório do Empire State Building podem ser adquiridos online.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A repaginação de US$ 165 milhões da Experiência do Observatório do Empire State Building criou uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório redesenhado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A visita ao mundialmente famoso Observatório do 86º Andar, o único observatório a céu aberto com vista panorâmica de 360 ​​graus de Nova York e além, prepara os visitantes para toda a sua experiência na cidade e abrange desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. A Experiência do Observatório do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a Atração nº 1 da cidade de Nova York pelo quarto ano consecutivo no Prêmios Travelers' Choice 2025 do TripAdvisor: Melhores Coisas para Fazer, "Edifício Favorito da América" ​​pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pelo Uber e a atração nº 1 da cidade de Nova York na Lista Definitiva de Viagens da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício é totalmente abastecido por energia eólica renovável e seus vários andares abrigam uma gama diversificada de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e ingressos para a Experiência no Observatório, acesse esbnyc.com ou siga o edifício no Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

Sobre a Ghirardelli Chocolate Company

A Ghirardelli é apaixonada por chocolate de alta qualidade, do grão à barra, e por todas as maneiras como seus fãs o apreciam. Fundada em San Francisco em 1852, a empresa se orgulha de produzir chocolates premium com ingredientes da mais alta qualidade. A Ghirardelli é uma das poucas grandes empresas de chocolate dos EUA que controla todo o processo de fabricação, desde a seleção e produção do cacau até o produto final. Essa abordagem, combinada com a mistura exclusiva de grãos da Ghirardelli e métodos únicos de torrefação e processamento, garante que os clientes sejam recompensados ​​com produtos da mais alta qualidade e sabor. Ghirardelli torna a vida um pouco melhor! Para mais informações, acesse ghirardelli.com.

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