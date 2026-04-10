Das Empire State Building feiert sein 95-jähriges Jubiläum mit einem süßen neuen Pop-up-Erlebnis von Ghirardelli

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Top-Attraktion in New York City bietet etwas Süßes. Das Empire State Building (ESB) gab heute eine Zusammenarbeit mit der Ghirardelli Chocolate Company bekannt. So wird das beliebte Schokoladen- und Eisgeschäft im Erdgeschoss des Gebäudes anlässlich des 95. Jubiläums täglich vom 10. April bis 10. Mai mit einem einzigartigen Pop-up-Stand auf der Aussichtsplattform im 86. Stock vertreten sein.

Zur Feier des runden Jubiläums kreierte der Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop den exklusiven Kong Sundae aus cremigem Vanilleeis mit Ghirardellis legendärem, handgefertigtem Hot Fudge, Schlagsahne, gehackten Mandeln, einer Kirsche und einem Chocolatey Kong obendrauf. Mit der für Ghirardelli typischen Fülle und Qualität wird der Sundae für begrenzte Zeit exklusiv auf der Aussichtsplattform des Empire State Building erhältlich sein, bevor er später in diesem Frühjahr auch im Shop im Erdgeschoss angeboten wird.

„Wir freuen uns, das 95-jährige Jubiläum des Empire State Building gemeinsam mit unseren Gästen zu feiern, und was gibt es Besseres, als dies mit einem exklusiven Ghirardelli-Sundae, serviert im ESB-Stil mit einem besonderen Auftritt von Kong, zu tun“, sagte Dan Rogoski, General Manager der Aussichtsplattform.

Den Kong Sundae (18 USD) und Classic Hot Cocoa (11 USD) gibt es täglich von 10:00 bis 21:00 Uhr, während die Gäste den Panoramablick von New York Citys einziger 360-Grad-Aussichtsplattform im Freien genießen können. Zudem können Besucher den Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop im Erdgeschoss des Empire State Building in der 16 W 34th Street besuchen, um das gesamte Angebot an Eisbechern, Kakaos, Shakes und Schokoladenspezialitäten zu entdecken.

„Der Kong Sundae wurde zur Feier unseres Zuhauses im Empire State Building kreiert, und wir freuen uns sehr, dass die Gäste der Aussichtsplattform zu den Ersten gehören, die ihn probieren dürfen“, sagte Lacey Zane, Vice President of Restaurant & Retail bei der Ghirardelli Chocolate Company.

Hochauflösende Bilder des Pop-up-Angebots und des Empire State Building Observatory finden Sie hier.

Tickets für das Empire State Building Observation Deck finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das „berühmteste Gebäude der Welt“ im Besitz der Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan empor. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten Observatorium im 86. Stock, dem einzigen 360-Grad-Freiluftobservatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern einen Überblick über ihre gesamte New York City-Erfahrung und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seiner aktuellen Bedeutung in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience begrüßt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde zum vierten Mal in Folge in den Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2025: Best of the Best Things to Do als die Nummer 1 der Top-Attraktionen in New York City, als „America's Favorite Building” vom American Institute of Architects, das beliebteste Reiseziel der Welt von Uber und die Nummer 1 der Attraktionen in New York City in der Ultimate Travel List von Lonely Planet ausgezeichnet. Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Über The Ghirardelli Chocolate Company

Ghirardelli hegt eine Leidenschaft für hochwertige Bean-to-Bar-Schokolade und die vielfältigen Genussmomente, die ihre Fans damit verbinden. Das 1852 in San Francisco gegründete Unternehmen ist stolz auf seine Tradition, Premium-Schokoladenprodukte aus erlesenen Zutaten herzustellen. Ghirardelli ist einer der wenigen großen US-Schokoladenhersteller, der den gesamten Herstellungsprozess kontrolliert – von der Beschaffung der Kakaobohnen über die Produktion bis hin zum fertigen Produkt. Dieser Ansatz, kombiniert mit Ghirardellis eigener Bohnenmischung sowie einzigartigen Röst- und Verarbeitungsmethoden, gewährleistet, dass Kunden mit Produkten von höchster Qualität und vollstem Geschmack belohnt werden. Ghirardelli macht das Leben „A Bite Better“! Weitere Informationen finden Sie unter ghirardelli.com.

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