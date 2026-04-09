Checkout-Glow-up: Klarna und DOUGLAS weiten ihre Partnerschaft auf Italien und Spanien aus

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, und die DOUGLAS Group, Europas führender Premium-Beauty-Einzelhändler, haben heute bekannt gegeben, ihre Partnerschaft auf Italien und Spanien auszuweiten. Aufbauend auf einer in anderen europäischen Märkten bereits erfolgreich etablierten Kooperation werden mit dieser Erweiterung die Zahlungsoptionen von Klarna für DOUGLAS-Kunden in ganz Südeuropa verfügbar sein.

Kunden in Italien und Spanien werden beim Checkout nun Zugang zu Klarna erhalten, einschließlich der Möglichkeit, ihre Einkäufe in zinsfreie Raten aufzuteilen.

„Italien ist ein florierender und schnell wachsender Beauty-Markt und wir freuen uns sehr, DOUGLAS-Kunden hier nun die Zahlungslösungen von Klarna anbieten zu können. Unsere Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, dem Kundenerlebnis oberste Priorität einzuräumen: durch flexible, reibungslose Zahlungsoptionen, die jeden Bezahlvorgang so angenehm machen wie die Produkte im Warenkorb“, so Luigi Traldi, Leiter von Klarna in Südeuropa.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen – mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Aktienstruktur und den damit verbundenen Prozessen, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, unseren Marktchancen sowie unseren operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „könnten“, „könnte“, „schätzen“ und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

Unsere Fähigkeit, Beziehungen zu Verbrauchern und Händlern zu pflegen und weiter auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Regulatorische Compliance und Genehmigungsanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Marktvolatilität; sowie

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produktbereiche zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und basieren auf den Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen einsehen, die eine umfassendere Darstellung der Risiken enthalten.

Kategorie: Partnerschaftsnachrichten

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.